Полиция предупреждает: мошенники „выучили“ эстонский язык(2)
В последние дни более десятка человек сообщили в полицию, что получили мошеннические звонки, причём преступники общались на эстонском языке. По данным полиции, на данный момент пострадавших от этих схем нет.
Мошенническая схема похожа на те, которые использовались и раньше. Звонящий представляется сотрудником полиции, банка или другой организации, вызывающей чувство доверия. Он сообщает, что с банковским счётом человека возникла какая-то проблема или же что его личные данные используются для совершения преступления. Раньше такие звонки были на русском или английском языках, но теперь, по данным полиции, мошенники говорят на эстонском, причём на довольно хорошем уровне.
Например, в ходе одного из звонков мошенник утверждал, что звонит из полиции, поскольку некий злоумышленник пытается в этот самый момент снять деньги со счета жертвы. В начале беседы разговор вёлся на русском языке, но когда бдительный адресат звонка попросил перейти на эстонский, то звонок перенаправили кому-то другому, и этот же разговор продолжился на эстонском.
Вчера еще один житель Эстонии сообщил, что ему позвонили якобы из полиции и сказали, что кто-то пытался снять деньги с его банковского счета на основании доверенности. Звонящий говорил на эстонском языке и даже сделал предложение встретиться в полицейском участке. Человек, которому позвонили, прервал звонок, поскольку в какой-то момент мошенник попросил продолжить разговор на русском.
Руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре заявил, что переход на эстонский язык более не является защитой от мошенников во время телефонных звонков. Злоумышленники используют этот ход, чтобы завоевать наше доверие и заполучить деньги или личную информацию людей. „Сейчас еще рано говорить о том, действуют ли мошенники на территории Эстонии или же мы имеем дело с владеющими эстонским языком жителями нашей страны, которые находятся где-то за рубежом и по какой-то причине помогают преступникам. Мы делаем все возможное, чтобы установить это и прекратить деятельность этих мошенников,“ - добавил Тамбре.
Руководитель криминального бюро подтвердил, что эстонская полиция не звонит людям, чтобы сообщить о сомнительных операциях с банковскими счетами. „Мы не видим данных банковского счета человека и не можем делать какие-либо предупреждения в отношении происходящего с накоплениями граждан. Я благодарю всех людей, которые вовремя распознают мошеннические звонки и сообщают об этом в полицию. Информация о том, что теперь звонки бывают и на эстонском языке – очень важна для нас. Благодаря этим оповещениям мы можем сразу начать расследование и выяснить, кто стоит за этими мошенничествами, а также предупредить других жителей Эстонии об опасности,“ - добавил полицейский.
От мошенников можно защититься, если:
Прервать звонок сразу, как только кто-то сообщает о подозрительных действиях с вашим банковским счетом;
Не давать никому свои личные данные, включая пароли PIN1 и PIN2 от систем Smart-ID, Mobiil-ID или ID-карты. Не вводить эти пароли на своем устройстве по просьбе звонящих вам людей.
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