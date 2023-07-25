МНЕНИЕ | Путинские вояки бомбят Одессу, без которой невозможна русская культура

Вот уже несколько дней подряд, с момента как Россия вышла из „зерновой сделки“, путинские вояки разрушают Одессу. На днях они разбомбили Дом Ученых и Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Когда я лазил по горам, то я все время думал, что по возвращении надо написать про Зеленского и саммит НАТО в Вильнюсе, про „зерновую сделку“, про Пригожина с Гиркиным, про очередные путинские бредни о польских аппетитах на Западную Украину и про многое другое.

И, наверное, когда-нибудь, может даже завтра, я об этом напишу. Но не сегодня. Не сегодня. Сегодня я буду писать только про Одессу. Итак, Одесса. Я не знаю, есть ли в мире город, который (может быть после Москвы и Петербурга) оказал большее влияние на русскую культуру, чем Одесса.

Оставим в стороне хрестоматийные сюжеты о Пушкине в Одессе. Но то, что Одесса дала миру Ахматову, Бабеля, Багрицкого, Олешу, Ильфа, Петрова, Катаева, Жванецкого… Одного этого достаточно чтобы понять: вся русская литература 20 века невообразима без Одессы. А сюда ведь надо еще прибавить и долго живших в Одессе Бунина, Куприна, Паустовского…

Как можно себе представить русскую культуру без Рихтера, Ойстраха, Гилельса, Утесова? Впрочем, ладно. Хватит перечислять фамилии. Мы все знаем, что такое Одесса. И даже тот самый „блатной“ язык на котором говорит Путин - это одесский язык: „феня“ - смесь суржика и идиш, вкраплением греческих и цыганских слов.

И теперь Россия бомбит Одессу. Ее порт (“в ночи простерт“). Ее старинные особняки и храмы, ее здания, скверы и улицы. Гибнут и получают увечья одесситы. Старики, женщины, дети. Путин не хочет, чтобы Одесса занималась тем, чем она занималась с момента своего основания - торговала зерном. Потому он ее бомбит.