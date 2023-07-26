Регуляторная гильотина: как излишнее регулирование мешает Эстонии развивать финтех

Так, в 2022 году Эстония опустилась сразу на 4 позиции в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD. Экономический спад продолжается второй год подряд. По итогам 1 квартала 2023 года правительство отчиталось о снижении ВВП, росте инфляции, сокращении экспорта. Налоговые поступления снижаются, добавленная стоимость падает во всех сегментах, кроме правительственного. Конечно, это последствия высокой инфляции, и выход из кризиса через расширение потребления за счет вливания ликвидности выглядит опасным.

До 2022 года ВВП Эстонии уверенно рос. По итогам 2021 года темп роста составил 3,9%, в 2022 году мы видели падение ВВП на 1,9% на фоне всеобщего кризиса. Но есть и частные причины, с которыми Эстонии можно и нужно работать.

Конечно, серьезный барьер для любого малого бизнеса. Расходы на открытие крипто-бизнеса в Эстонии стали непомерными для подавляющего большинства компаний. Это привело только к усилению позиций других стран на этом рынке, в частности, Литвы, которая продолжает осторожно регулировать сегмент VASP и активно выдавать лицензии.

Всё дело в жёстком регулировании. Ключевым фактором стало резкое увеличение минимальной величины собственного капитала VASP - до $250 тыс. Эта сумма превышает даже требования к капиталу, установленные вступившей в силу в мае 2023 года директивой ЕС 2019/1937 (MiCA) - согласно этой директиве, капитал VASP может составлять от $50 до $150 тыс.

С 2017 по 2021 год Эстония выдала около 4000 лицензий для VASP (операторов цифровых финансовых активов). А это 50% от мирового объема всех выданных лицензий такого типа. Впечатляющий результат для страны с населением в 1,3 млн человек. Но уже к середине 2022 года число VASP в Эстонии упало до 300, и продолжает сокращаться.

Эстония небольшая страна, но ее экономика дала миру трех финтех-едирогов - Skype, Wise и Bolt. В 2017 году Эстония одной из первых начала регулирование VASP (компаний-операторов цифровых активов), и стала крипто-меккой. Еще одним большим достижением Эстонии как цифровой страны стали сервисы э-правительства, и в частности выдача предпринимателям э-резидентства. Однако в 2023 году всё это уже не работает так, как должно. И экономика Эстонии не получает преимуществ от этих разработок.

Но мы не хотим упускать из виду другой важный для экономики фактор - это влияние жесткого регулирования на частное предпринимательство, а значит на зарплаты, рабочие места и экономику в целом.

Как стране стартапов мешает регулирование

Эстония - страна стартапов. Здесь легко открыть бизнес онлайн, не нужно собирать тонны бумажной отчетности, можно выйти почти на любой рынок мира. Но есть несколько но, которые портят общую картину.

У нас почти не работает институт э-резидентства, а это снижает приток высококвалифицированных кадров в страну. И в 2021 году мы получили почти заградительное регулирование для крипто-рынка, несмотря на разворот мирового тренда в сторону таких проектов.

Не достаточно создать финтех-единорога, его нужно еще удержать в стране. Пример Wise, выбравшей Великобританию как ключевую юрисдикцию, здесь показателен. А для этого нужны понятные правила игры: комфортная налоговая система, предсказуемый регулятор, привлекательное регулирование без лишней нагрузки и тотального контроля под отчет.

В этом плане примечателен пример Литвы. Когда эстонский регулятор пошел по запретительному пути в отношении крипто-проектов, в Литве начался цифровой бум. И чтобы не допустить хаоса, требовалось новое регулирование. Однако у литовского регулятора не было задачи, да и возможностей, поставить под контроль каждую операцию каждого крипто-проекта в стране. Ключевой целью было „приземлить“ их и заставить работать на ее экономику. В результате требования к капиталу выросли не так сильно - до $125 тыс. А основной задачей бизнесов стало открыть местный офис и нанять местных сотрудников.

Мы видим, что экспорт услуг может стать значимой статьей доходов для Эстонии. Для этого у нас есть всё необходимое: опыт создания крупных финтех-компаний, хорошо обученные специалисты, возможность получать дополнительное образование. Не хватает только комфортных условий регулирования и внимания к частной инициативе со стороны государства.

В таких ситуациях экономисты применяют „регуляторную гильотину“ - это механизм изменения законодательства за счет удаления исключения не нужных бизнесу или устаревших требований. Этот механизм был отработан в Хорватии, Боснии, Великобритании, Мексике и других странах. Это позволяет сократить административную нагрузку на бизнес, повысить безопасность и прозрачность ведения частного бизнеса в стране.