25.07.2023, 12:30
Женщина использовала для нападения на свою дочь необычный предмет. Вмешалась полиция(2)
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Ссора между матерью и дочерью закончилась в Пайде применением насилия, сообщает Ляэнеская префектура полиции.
В понедельник стражи порядка получили сообщение, что во дворе одного дома в Пайде в ходе возникшего конфликта 54-летняя женщина запустила в свою 33-летнюю дочь ковшом. В результате чего последняя получила травму.
По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело на основании статьи, предусматривающей ответственность за причинение телесных повреждений.
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