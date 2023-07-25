ЧП и криминал
25.07.2023, 12:30

Женщина использовала для нападения на свою дочь необычный предмет. Вмешалась полиция

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Автомобиль полиции. Иллюстративный снимок
Автомобиль полиции. Иллюстративный снимок
ФОТО: PPA

Ссора между матерью и дочерью закончилась в Пайде применением насилия, сообщает Ляэнеская префектура полиции.

В понедельник стражи порядка получили сообщение, что во дворе одного дома в Пайде в ходе возникшего конфликта 54-летняя женщина запустила в свою 33-летнюю дочь ковшом. В результате чего последняя получила травму.

По факту случившегося полиция возбудила уголовное дело на основании статьи, предусматривающей ответственность за причинение телесных повреждений.

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