СЕГОДНЯ | ЧМ по водным видам спорта: Энели Эфимова выступит в финале на 100 м брассом

Ефимова вышла в финал, став пятой в полуфинале, а ее результат 1.06.18 также стал рекордом Эстонии.

После восстановления независимости эстонская пловчиха лишь однажды пробилась в восьмерку лучших на чемпионате мира в олимпийской дисциплине - Яна Колуканова в 2005 году в Монреале на дистанции 100 м вольным стилем, где заняла восьмое место.

Ефимова (16 лет) поплывет в финале по второй дорожке. Помимо эстонской пловчихи, в финал вышли также американка Лидия Джейкоби (19), южноафриканка Татьяна Схунмакер (26), литовка Рута Мейлутите (26), американка Лилли Кинг (26), ирландка Мона Макшарри (22), шведка Софи Ханссон (24) и японка Сатоми Судзуки (32).

Финал на 100 м брассом состоится в 15:45 по эстонскому времени и будет транслироваться ETV+.

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