Энели Ефимова заняла шестое место на ЧМ и вошла в историю эстонского плавания

Ефимова была девятой в предварительных соревнованиях и пятой в полуфинале, а полуфинальный результат 1.06.18 и вовсе стал новым рекордом Эстонии. 16-летняя Ефимова, которая в финале плыла по второй дорожке, на середине дистанции была седьмой, а на второй половине поднялась еще на одну позицию и в итоге заняла шестое место с результатом 1:06,36.

Перовое место заняла Рута Мейлютите из Литвы, проплывшая за 1:04,62, за ней следуют южноафриканка Татьяна Шёнмакер (1.05.84), американка Лидия Якоби (1.05.94).

Ефимова вошла в историю эстонского плавания, ведь до этого спортсменки из Эстонии не попадали в шестерку лучших на чемпионате мира в олимпийской дисциплине. Ранее лучший результат принадлежал Яне Колукановой, занявшей восьмое место на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате мира в Монреале в 2005 году.

До финала:

Ефимова вышла в финал, став пятой в полуфинале, а ее результат 1.06.18 также стал рекордом Эстонии.

После восстановления независимости эстонская пловчиха лишь однажды пробилась в восьмерку лучших на чемпионате мира в олимпийской дисциплине - Яна Колуканова в 2005 году в Монреале на дистанции 100 м вольным стилем, где заняла восьмое место.

Ефимова (16 лет) поплывет в финале по второй дорожке. Помимо эстонской пловчихи, в финал вышли также американка Лидия Джейкоби (19), южноафриканка Татьяна Схунмакер (26), литовка Рута Мейлутите (26), американка Лилли Кинг (26), ирландка Мона Макшарри (22), шведка Софи Ханссон (24) и японка Сатоми Судзуки (32).

Финал на 100 м брассом состоится в 15:45 по эстонскому времени и будет транслироваться ETV+.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.