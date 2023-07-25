Украинский музыкант Олег Скрипка: Нарва – это как Донецк в Украине до войны

– Олег, вы приезжаете в самый „русский“ город Эстонии, прямо на границе с Россией, какие ощущения у вас будут, как думаете? И были ли вы раньше в Нарве? выступали ли в Эстонии с концертами?

– Я буду очень рад приехать в Нарву. Насколько я помню, мы в Эстонии никогда раньше не выступали, за тридцать семь лет существования коллектива – это первый раз. Хотя я был в Эстонии, еще в советское время приезжал как турист, автостопом, в Таллинн. Второй раз я был еще до войны, где-то в 2012 году, я снимался в одном московском сериале, съемки проходили в Таллинне, я играл главную роль.

До Нарвы простиралась Киевская Русь, настоящая Русь, и таким образом мы даже родственники с нарвитянами.

Про Нарву я много слышал, но никогда там не был. Я знаю, что Нарвская крепость была очень важным укреплением в целом ряде войн. Может быть, я ошибаюсь, но до Нарвы простиралась Киевская Русь, настоящая Русь, и таким образом мы даже родственники с нарвитянами.

В настоящее время Нарва – это как Донецк в Украине до войны, и поэтому я считаю, что война в Украине имеет культурные корни. То, что мы приезжаем в Нарву с концертом – очень важно. Чем больше культуры, тем меньше войны. Например, есть фестиваль „Країна Мрій“ («Страна мечты“), и один танк стоит как десять лет проведения этого фестиваля. Представьте, вот столько денег Украина и весь мир тратит на войну. Если бы хоть в миллион раз меньше тратилось на культуру, то этой войны не было бы. Это и есть ключ к нашей настоящей цивилизации, к нашей истории. На культуру у нас постоянно не хватает денег, а на войну тратятся миллионы, миллиарды. Вот и ответ. Поэтому очень важно, что мы приезжаем к вам: в Нарве живет русскоязычное население, так исторически сложилось. Мы встречаем огромное количество русских, русскоязычных людей по всему миру, и это, несомненно, люди, которые живут „по другую сторону поребрика“. У них альтернативная реальность. Поэтому я думаю, что концерт удастся, будет хороший.

Я считаю, что война в Украине имеет культурные корни.

– Что вы знаете про Нарву?