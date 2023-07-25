Украинский музыкант Олег Скрипка: Нарва – это как Донецк в Украине до войны
Концерт украинской группы „Воплі Відоплясова“ пройдет в Нарве 29 июля во дворе театрального центра Vaba Lava. А за день до этого – в таллиннском Cathouse. Это одна из самых популярных в мире украинских рок-групп, музыканты дают более 200 концертов в год. В Эстонии выступление музыкантов состоится впервые. Лидер группы Олег Скрипка рад, что сможет побывать в Нарве. Он рассказал RusDelfi, что знает о Нарве, как относится к русскоязычному городу, слушает ли эстонских музыкантов и как изменилась его жизнь после начала войны.
– Олег, вы приезжаете в самый „русский“ город Эстонии, прямо на границе с Россией, какие ощущения у вас будут, как думаете? И были ли вы раньше в Нарве? выступали ли в Эстонии с концертами?
– Я буду очень рад приехать в Нарву. Насколько я помню, мы в Эстонии никогда раньше не выступали, за тридцать семь лет существования коллектива – это первый раз. Хотя я был в Эстонии, еще в советское время приезжал как турист, автостопом, в Таллинн. Второй раз я был еще до войны, где-то в 2012 году, я снимался в одном московском сериале, съемки проходили в Таллинне, я играл главную роль.
До Нарвы простиралась Киевская Русь, настоящая Русь, и таким образом мы даже родственники с нарвитянами.
Про Нарву я много слышал, но никогда там не был. Я знаю, что Нарвская крепость была очень важным укреплением в целом ряде войн. Может быть, я ошибаюсь, но до Нарвы простиралась Киевская Русь, настоящая Русь, и таким образом мы даже родственники с нарвитянами.
В настоящее время Нарва – это как Донецк в Украине до войны, и поэтому я считаю, что война в Украине имеет культурные корни. То, что мы приезжаем в Нарву с концертом – очень важно. Чем больше культуры, тем меньше войны. Например, есть фестиваль „Країна Мрій“ («Страна мечты“), и один танк стоит как десять лет проведения этого фестиваля. Представьте, вот столько денег Украина и весь мир тратит на войну. Если бы хоть в миллион раз меньше тратилось на культуру, то этой войны не было бы. Это и есть ключ к нашей настоящей цивилизации, к нашей истории. На культуру у нас постоянно не хватает денег, а на войну тратятся миллионы, миллиарды. Вот и ответ. Поэтому очень важно, что мы приезжаем к вам: в Нарве живет русскоязычное население, так исторически сложилось. Мы встречаем огромное количество русских, русскоязычных людей по всему миру, и это, несомненно, люди, которые живут „по другую сторону поребрика“. У них альтернативная реальность. Поэтому я думаю, что концерт удастся, будет хороший.
Я считаю, что война в Украине имеет культурные корни.
– Что вы знаете про Нарву?
– Эстония намного меньше, чем Украина, население небольшое в ней, однако Эстония имеет более сильные позиции в Европе, чем Украина, ведь Эстония и в ЕС, и в НАТО. И, конечно, в Эстонии есть стабильность и безопасность, чего нет в Украине. Нарва – ключевое место для Эстонии.
Нарва для Украины – это лишь маленький город, но для Эстонии Нарва имеет огромное значение, это третий город по численности населения. Это культурный и интересный город, который был сильно разрушен во время войны. Не знаю, была ли историческая Нарва восстановлена? Киев ведь тоже сильно пострадал в результате Второй мировой войны, тут мало что сохранилось, и это проблема: например, города в западной части Украины почти не пострадали, и они лучше сохранили свою историю и культуру. Это очень заметно по всей Украине: те города, которые не сохранили свой культурно-исторический центр, были разрушены, сейчас имеют проблемы с „ватой“ и с оккупацией. Поэтому сохранение и восстановление архитектурного облика города очень важно. Как человек культуры, я, естественно, „топлю“ за культуру.
– Слушаете ли вы сейчас кого-то из эстонских или российских музыкантов?
– В советское время был прекрасный музыкант-рокер Тынис Мяги, вот его я знаю. Для Советского Союза Мяги был очень прогрессивный и яркий, даже удивительно, что советская цензура позволяла такую музыку играть и транслировать. Эстония всегда была прогрессивной, это был „запад“ Советского Союза, с одной стороны, а с другой – эстонское общество было более демократизировано, чем остальное советское население. Еще была группа „Апельсин“, они играли, как мне помнится, кантри-свинг, что для Советского Союза тоже было очень прогрессивно, этакая американская, даже нью-орлеанская музыка была. Ну и слава богу, что была.
Мы до сих пор находимся в шлейфе российской культурной монополии, и поэтому про эстонскую музыку мы ничего не знаем.
Еще помню в 80-х в Москве на одном кинофестивале мы познакомились с эстонской группой „Не ждали“, это была русскоязычная группа, передовая в своем роде. Мы довольно долго поддерживали отношения, но потом связь потерялась, не знаю, что с ними стало. Современную эстонскую музыку я, к сожалению, не знаю.
Украина находится в сфере своих музыкальных проблем, кроме того, мы до сих пор находимся в шлейфе российской культурной монополии, и поэтому про эстонскую музыку мы ничего не знаем. У нас большие проблемы со своей национальной музыкой, они не решены до сих пор. Украинское информационно-культурное пространство пока еще остается закрытым.
– Как изменилась ваша жизнь, творческая ее часть в том числе, после начала войны?
– Моя творческая жизнь с началом войны, я имею в виду 2014 год, кардинально изменилась. Я с 2014 по 2022 годы, признаюсь, находился в состоянии творческой депрессии. Песни писались, но это были лишь творческие попытки выйти из депрессии. Я переслушиваю эти песни, и они имеют отзвуки той депрессии. Тяжело мне было. Когда началось полномасштабное российское вторжение в Украину, эта пружина во мне раскрылась, и сейчас у нас происходит много концертов, благотворительной деятельности. За этот период я написал две песни, они имеют другой, боевой, характер, и полностью отличаются от предыдущих.
После войны у нас стало много заграничных туров. После начала войны мы в России концертов не давали.
До войны моя концертная деятельность была сосредоточена в России – Москва-Петербург. После войны у нас стало много заграничных туров. После начала войны мы в России концертов не давали. Конечно, огромная многомилионная аудитория теперь утрачена, какая-то часть людей слушает нас через интернет.
Сейчас мы, украинцы, все превратились в волонтеров. И я вижу, что много иностранных волонтеров присоединилось к нашей украинской ячейке, я встречаю их каждый день. Я уверен, что в Эстонии тоже множество людей помогают Украине, и я убежден, что с такими замечательными людьми – этническими эстонцами и жителями Эстонии я встречусь, когда приеду к вам. Уверен, что меня ждет множество приятных эмоциональных встреч.
– Какие новости есть у вашей группы? Новые альбомы, идеи, проекты?
– Мне сложно говорить о том, какие у меня новые проекты. Жизнь вносит свои коррективы, многое происходит спонтанно. Но много проектов мне все же удается реализовать. Недавно я воплотил в жизнь проект „Країна Мрій“, который во время войны был прерван, а ему уже 19 лет, он объединяет всех людей, которые любят и поддерживают фольклор. Я знаю, что в Эстонии тоже есть такие фестивали, например, Певческий праздник, а также ведут свою деятельность различные хоры. К нам в Украину приезжали эстонские хоры, но не так часто, как хотелось бы.
Я продолжаю писать песни, но жду более стабильного времени для творчества, и как все украинцы жду нашей победы.
Я надеюсь, что мой фестиваль состоится и в последующие годы, а также надеюсь, что мне удастся организовать и другие фестивали. Я сотрудничаю с прекрасным государственным оркестром народных инструментов, и надеюсь, что у меня получится отправиться с ними в мировое турне. Мне кажется, что это эргономичный вариант украинской культуры, потому что в этом проекте мы представляем и академичную культуру, и традиционную, и фольклорную, и рок-культуру. Мы раскрываем Украину таким образом, и нам это удается. Я продолжаю писать песни, но жду более стабильного времени для творчества, и как все украинцы жду нашей победы. Я счастлив, что я еду в Эстонию!
Концерт группы „Воплі Відоплясова“ пройдет в рамках проекта Kultuurihoov 2023.