Полиция просит помощи в поисках 37-летнего мужчины. Его жизнь может быть в опасности

По словам близких, в последний раз мужчину видели вчера вечером, когда он ехал по шоссе Тарту-Ряпина-Вярска. Жизнь мужчины может быть в опасности.

Полицейские проверили возможные места пребывания Керта, но найти его до сих пор не удалось. Телефон мужчины выключен.

Рост Керта - примерно 183 см, он худощавого телосложения, у него короткие волосы. Он одет в оранжевую спортивную куртку и черные шорты, на ногах обувь черного цвета. Из дома он уехал на автомобиле Volkswagen Touareg синего цвета с номером 846 BVZ.

Полиция просит всех, кто заметит соответствующего описанию мужччину или автомобиль, сообщить об этом, позвонив по номеру 112.

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