Новости Эстонии
26.07.2023, 21:26

Тяжелая борьба с лжерекламой. У защиты потребителей руки коротки, Meta продолжает спокойно зарабатывать

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Примеры лжереклам с использованием лиц известных людей.
Примеры лжереклам с использованием лиц известных людей.
ФОТО: Erakogu

В начале месяца в Facebook стали появляться лжерекламы, изображающие как эстонских, так и зарубежных общественных деятелей. Одним из пострадавших является бывшая телезвезда Урмас Вайно. По его словам, реклама не исчезла до сих пор, а наоборот, появляется снова и снова, пишет Ärileht.

Очевидно, что у службы защиты прав потребителей не хватает ресурсов для борьбы с недобросовестной рекламой. Специалист по рекламе Департамента предпринимательства TTJA Диана Линц пояснила, что мониторинг рекламы ведется, но самостоятельно удалить рекламу из социальных сетей они не могут. Кроме того, у них может не быть возможности вынести предписание в том случае, если рекламораспространителем является оператор третьей страны или если он вообще неизвестен.

„Рекламой, использующая в своих целях знаменитостей - это старая проблема, которая приходит волнами“, - сообщил глава отдела расследования киберинцидентов RIA Тыну Таммер (CERT-EE). Он добавил, что к ним очень редко обращаются по поводу такой рекламы.

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