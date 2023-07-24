Клуб из Саудовской Аравии предложил „ПСЖ“ рекордную сумму за трансфер Килиана Мбаппе

Саудовский „Аль-Хиляль“ направил „Пари Сен-Жермен“ официальную заявку на переговоры по трансферу Килиана Мбаппе, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что речь идет о рекордных €300 млн.

Однако, по словам Романо, клуб „Аль-Хиляль“ еще не начал прямых переговоров с Мбаппе. Однако, по словам Романо, в „ПСЖ“ уверены, что Мбаппе уже достиг договоренности с „Реалом“ по условиям своего личного контракта.

По данным AFP и журналиста Марка Мешенуа, парижане разрешили ближневосточному клубу провести с форвардом переговоры о трансфере. Об этом сообщает „sports.ru“.

По данным британских СМИ, за последнюю неделю с „ПСЖ“ связались как минимум пять клубов, заинтересованных в подписании Мбаппе. Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи публично заявил, что Мбаппе должен продлить контракт этим летом или покинуть клуб. Контракт Мбаппе с „ПСЖ“ рассчитан до лета следующего года, так что в следующем сезоне он может покинуть клуб бесплатно.

Поэтому на данный момент будущее Мбаппе находится под большим вопросом. Сам нападающий хотел бы в следующем сезоне выступать за „ПСЖ“, а затем бесплатно сменить клуб. Однако „ПСЖ“ не хочет бесплатно терять свою главную звезду. Поэтому пригрозили, что если Мбаппе останется в Париже, ему придется сидеть на скамейке запасных весь следующий сезон.

На текущий момент самый дорогой трансфер составлял 222 миллиона евро. Такую сумму заплатил „ПСЖ“ в 2017 году, когда приобрел Неймара у „Барселоны“.

„Аль-Хиляль“ — бронзовый призер чемпионата Саудовской Аравии прошлого сезона. Весной клуб пытался приобрести Лионеля Месси.

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