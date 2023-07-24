Крупнейшая сделка: Департамент конкуренции дал добро на продажу предприятий HKScan. При одном условии

HKScan продает свой эстонский, латвийский и литовский бизнес компании Maag Grupp за 90 миллионов евро. Для сделки также требовалось разрешение Департамента конкуренции Латвии, которое было получено в феврале этого года.

По словам генерального директора Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ, речь идет о предприятиях, которые занимают очень сильные позиции на рынке производства и продажи мясных продуктов в Эстонии, предлагают широкий ассортимент продукции и имеют известные торговые марки.

Согласно оценке Департамента конкуренции, объединение предприятий в полном объеме нанесло бы значительный ущерб конкуренции на рынках производства и реализации свежего мяса и мясных продуктов переработки.

По данным Департамента конкуренции, концерн Maag Grupp взял на себя соответствующие обязательства.

„AS Maag Grupp продаст свой существующий бизнес в области производства и продажи мясных продуктов в два этапа – реализуемые под торговой маркой Rannamõisa продукты из курицы и AS Rannarootsi Lihatööstus. Благодаря этим обязательствам слияние не приведет к изменениям в структуре рынка“, – сказала Эвелин Пярн-Леэ.

В странах Балтии HKScan владеет брендами Rakvere, Tallegg, Rigas Miesnieks, Jelgava и Klaipedos Maistas.