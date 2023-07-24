Новости Эстонии
24.07.2023, 17:36

На популярном пляже подняли красный флаг

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Канал Анне. Иллюстративный снимок
Канал Анне. Иллюстративный снимок
ФОТО: Aldo Luud | Õhtuleht

в Тарту вода для купания в канале Анна не соответствует нормам, поэтому там был поднят красный флаг, сообщила пресс-служба Тартуской горуправы.

В пробах, взятых в водоеме на анализ, обнаружено повышение нормы по содержанию энтерококков и кишечных бактерий. В данный момент купание в канале Анне не рекомендуется.

Повторные пробы будут взяты в среду, 26 июля.

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