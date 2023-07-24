Кремль эскалирует зерновую блокаду Украины. Россия начала бомбить дунайские порты

Разбомбив элеваторы и порт в Одессе, Россия взялась за альтернативные пути экспорта украинского зерна, что чревато новым витком цен на продовольствие в мире, поскольку Украина — один из ведущих мировых поставщиков зерна и главный конкурент России на зерновом рынке.

„Ситуация быстро обостряется. Минувшей ночью впервые за всю войну Москва атаковала дунайские терминалы Рени и Измаил. На наш взгляд, это более крупное событие, чем предсказуемые нападения на Одессу“, — написал ведущий эксперт компании Совэкон Андрей Сизов.

„На этот раз они действительно пытаются ограничить украинский экспорт. Дунай является ключевым экспортным маршрутом с ежемесячной пропускной способностью более 2 млн тонн“, — написал Сизов в твиттере.

Как отмечали эксперты после выхода России из зерновой сделки и угроз в адрес торговых судов в Черном море, главная проблема для торговли теперь — сложности или даже невозможность застраховать суда для вывоза украинского зерна морем. Теперь она коснется и речных портов на Дунае.

Для атаки на порт Рени в ночь на понедельник российская армия использовала иранские беспилотники. Глава Одесской области Олег Кипер сообщил, что три дрона были сбиты, остальные разрушили ангар с зерновыми и повредили резервуары для хранения грузов.

У самой границы НАТО

Поскольку порт Рени расположен недалеко от границы с Молдовой и через Дунай от Румынии, аналитики полагали, что Россия не рискнет бомбить объект в сотне метрах от территории страны-члена НАТО.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил возмущение твитом

„Я решительно осуждаю атаки России против украинской гражданской инфраструктуры на Дунае, в непосредственной близости от Румынии. Эта эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Она также влияет на будущий транзит зерна из Украины и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность“.