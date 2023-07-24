В Нарвском доме попечения все места заняты. Стоимость круглосуточного ухода здесь самая низкая в Эстонии

При этом руководитель Нарвского Центра социальной работы уточнила, что стоимость места в 1050 евро – не предельная, так как идет повсеместное удорожание товаров и услуг, поэтому ценообразование у оказывающих круглосуточный уход тоже может расти.

А если выделенных Нарве государственных денег не хватит на весь требуемый объем такой компенсации для всех находящихся в городском доме попечения, значит, недостающую часть будет покрывать местное самоуправление из своего бюджета, объяснила Стольфат.

Государство пришло на помощь “Правительство выделило Нарве 1,9 млн евро, чтобы снизить финансовую нагрузку на родственников тех клиентов, чьи доходы не покрывают оплату пребывания в доме попечения, – поясняет Стольфат. – Проще говоря, если пенсии клиента дома попечения раньше не хватало для этой оплаты, то недостающую сумму доплачивали родственники. Теперь же эту разницу покрывает местное самоуправление, используя соответствующие средства государственного финансирования“.

„В связи с тем, что в нашей стране проходит реформа услуги круглосуточного ухода, каждое самоуправление обязано „расписать“ данную процедуру. Она ненамного отличается от той, которую мы осуществляли и ранее, но откорректировать ее с учетом рекомендаций государственного законодательного акта мы были должны“, – комментирует Татьяна Стольфат, которая также является председателем Нарвского горсобрания. Принятые на местном уровне изменения, по ее словам, создали для нарвских социальных работников „жаркое лето“, поскольку пришлось провести большую работу с обработкой солидного объема документации.

В июле из-за реформы в социальной сфере Эстонии изменилась система договоров для тех клиентов, которые находятся на круглосуточном уходе в домах попечения. Руководитель Нарвского Центра социальной работы Татьяна Стольфат сообщила, что теперь государство стало помогать финансированием тем, кто нуждается в данной услуге, но испытывает затруднения с ее оплатой.

Если сравнивать Нарву с другими местными самоуправлениями Ида-Вирумаа, то после 1 июля плата за место в доме попечения многих городов тоже повысилась: например, в Алутагузе она составляет 1200 евро, в Вахтра – 1150 евро, в Кохтла-Ярве – 1100 евро, в Центре по уходу в Йыхви и Центре здоровья в Кивиыли – по 1200 евро.

Нужен еще один дом попечения

На сегодняшний день Нарвский дом попечения заселен полностью, все 132 места (это количество для него определено государственной лицензией) заняты. По признанию Татьяны Стольфат, на размещение в Нарвском доме попечения существует очередь, и она достаточно большая. „Мест в домах попечения не хватает не только в Нарве, но и по всей Эстонии, – констатирует она. – Наше общество стареет, родственникам наших подопечных нужно работать, поэтому услуга круглосуточного ухода очень востребована“.

Уже много лет на разных уровнях говорится о том, что Нарве давно необходимо серьезное увеличение количества мест круглосуточного ухода. „На сегодняшний день у нас уже есть строительный проект на возведение нового дома попечения, он прошел экспертизу, есть экономическое обоснование необходимости данного объекта для нашего города и даже получено разрешение на строительство“, – рассказала Стольфат.

Согласно проекту, новый дом попечения для Нарвы – это десять отдельно стоящих домиков с условиями, приближенными к семейным, и еще плюс два здания – одно для персонала, в нем также будет медицинский кабинет, второе – для проведения свободного времени с соответствующими условиями. „Теперь все зависит от того, найдутся ли деньги для того, чтобы его построить“, – говорит Стольфат.