В Нарвском доме попечения все места заняты. Стоимость круглосуточного ухода здесь самая низкая в Эстонии
С 1 июля месячная стоимость места в Нарвском доме попечения возросла, и теперь для обыкновенного отделения она составляет 1050 евро, а для отделения, где находятся люди с деменцией, – 1150 евро. Однако стоимость этой востребованной социальной услуги в Нарве по-прежнему является одной из самых низких в Эстонии. „Нарвская газета“ узнала, как обстоят дела в городском доме попечения.
В июле из-за реформы в социальной сфере Эстонии изменилась система договоров для тех клиентов, которые находятся на круглосуточном уходе в домах попечения. Руководитель Нарвского Центра социальной работы Татьяна Стольфат сообщила, что теперь государство стало помогать финансированием тем, кто нуждается в данной услуге, но испытывает затруднения с ее оплатой.
Месяц назад, 15 июня, городское собрание Нарвы утвердило „Порядок помещения в социальные учреждения“, как того требовали изменения в законодательстве Эстонии.
„В связи с тем, что в нашей стране проходит реформа услуги круглосуточного ухода, каждое самоуправление обязано „расписать“ данную процедуру. Она ненамного отличается от той, которую мы осуществляли и ранее, но откорректировать ее с учетом рекомендаций государственного законодательного акта мы были должны“, – комментирует Татьяна Стольфат, которая также является председателем Нарвского горсобрания. Принятые на местном уровне изменения, по ее словам, создали для нарвских социальных работников „жаркое лето“, поскольку пришлось провести большую работу с обработкой солидного объема документации.
Государство пришло на помощь
“Правительство выделило Нарве 1,9 млн евро, чтобы снизить финансовую нагрузку на родственников тех клиентов, чьи доходы не покрывают оплату пребывания в доме попечения, – поясняет Стольфат. – Проще говоря, если пенсии клиента дома попечения раньше не хватало для этой оплаты, то недостающую сумму доплачивали родственники. Теперь же эту разницу покрывает местное самоуправление, используя соответствующие средства государственного финансирования“.
А если выделенных Нарве государственных денег не хватит на весь требуемый объем такой компенсации для всех находящихся в городском доме попечения, значит, недостающую часть будет покрывать местное самоуправление из своего бюджета, объяснила Стольфат.
При этом руководитель Нарвского Центра социальной работы уточнила, что стоимость места в 1050 евро – не предельная, так как идет повсеместное удорожание товаров и услуг, поэтому ценообразование у оказывающих круглосуточный уход тоже может расти.
Если сравнивать Нарву с другими местными самоуправлениями Ида-Вирумаа, то после 1 июля плата за место в доме попечения многих городов тоже повысилась: например, в Алутагузе она составляет 1200 евро, в Вахтра – 1150 евро, в Кохтла-Ярве – 1100 евро, в Центре по уходу в Йыхви и Центре здоровья в Кивиыли – по 1200 евро.
Нужен еще один дом попечения
На сегодняшний день Нарвский дом попечения заселен полностью, все 132 места (это количество для него определено государственной лицензией) заняты. По признанию Татьяны Стольфат, на размещение в Нарвском доме попечения существует очередь, и она достаточно большая. „Мест в домах попечения не хватает не только в Нарве, но и по всей Эстонии, – констатирует она. – Наше общество стареет, родственникам наших подопечных нужно работать, поэтому услуга круглосуточного ухода очень востребована“.
Уже много лет на разных уровнях говорится о том, что Нарве давно необходимо серьезное увеличение количества мест круглосуточного ухода. „На сегодняшний день у нас уже есть строительный проект на возведение нового дома попечения, он прошел экспертизу, есть экономическое обоснование необходимости данного объекта для нашего города и даже получено разрешение на строительство“, – рассказала Стольфат.
Согласно проекту, новый дом попечения для Нарвы – это десять отдельно стоящих домиков с условиями, приближенными к семейным, и еще плюс два здания – одно для персонала, в нем также будет медицинский кабинет, второе – для проведения свободного времени с соответствующими условиями. „Теперь все зависит от того, найдутся ли деньги для того, чтобы его построить“, – говорит Стольфат.
Житейские истории
В Нарвском доме попечения журналисту „Нарвской газеты“ довелось побеседовать с нарвитянкой Надеждой, которая пришла навестить своего находящегося здесь мужа и вывезти его на инвалидной коляске для прогулки на свежем воздухе. „Супруг парализован на 50% – не ходит, не говорит, – поделилась она. – Хорошо, что условия здесь исключительные, претензий у меня совершенно нет – все всегда в порядке, муж накормлен и ухожен“. Надежда утверждает, что оплата за место в доме попечения ее вполне удовлетворяет и что она полагает нормальным, если супруг находится здесь, в доме попечения. „Многие отговаривали меня помещать сюда мужа, но у меня есть свое мнение. Дома такие же хорошие условия создать невозможно, парализованного человека там нормально не помыть, не погулять с ним, как здесь. Мы живем на 7 этаже, хотя лифт есть, но по ступенькам коляску не протащить, на балкон не вывезти – двери узкие“, – говорит Надежда.
История еще одной собеседницы журналиста совсем иная. При этом проживающая в доме попечения Нарвы вполне бодрая Галина, которой, по ее словам, уже исполнилось 86 лет, тоже не жалуется. „Здесь очень хорошо, – заявляет она. – Это, конечно, не свой дом (в родном доме всегда лучше), но то, как здесь ухаживают за мной, мне нравится. И кормят нормально. Хотелось бы получше, но понимаю, что теперь кругом все так дорого. Люди, работающие здесь, все очень воспитанные, добрые“.
На вопрос журналиста, как она попала в дом попечения, Галина рассказала: „В Нарве я с 1959 года, приехала сюда работать. А как на пенсию с мужем пошли, так и заболели. Муж умер, вот я тут и оказалась. У меня дочка с внуком живут в Санкт-Петербурге, так что за мной ухаживать некому“.
В Нарвском доме попечения Галина уже шесть лет, и за это время самочувствие ее значительно улучшилось, как она сама утверждает. „Вначале я пластом лежала, не ходила, не двигалась. Тяжело болела, даже в коме была целый месяц. Но выкарабкалась, а здесь меня постепенно привели в чувство, теперь сама на своих ногах хожу, на коляску опираюсь“, – с гордостью сообщает она.
„Вообще вокруг в основном все хорошие люди попадаются, спасибо им“, – убеждает Галина журналиста.