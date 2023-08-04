В третьем раунде Лиги конференций „Флора“ сразится с чемпионом Румынии

Во втором отборочном раунде чемпион Румынии по сумме двух встреч обыграл (6:4) действующего чемпиона Армении - „Урарту“.

На прошлой неделе „Фарул“ дома обыграл армянский клуб „Урарту“ 3:2. В ответной встрече чемпионы Румынии снова выиграли матч со счетом 3:2, а Денис Алибек забил победный гол на последней минуте второго тайма.

Первый матч между „Флорой“ и „Фарулом“ состоится 10 августа в Румынии , ответная игра 17 августа в Таллинне.

В последний раз „Флора“ встречалась с румынской командой летом 1998 года, когда в двухматчевом противостоянии со счетом 4:5 проиграла бухарестской команде „Стяуа“.

Победитель матча „Флора“ - „Фарул“ по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф квалификации, где будет бороться за путевку в групповой раунд турнира.

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