В третьем раунде Лиги конференций „Флора“ сразится с чемпионом Румынии или Армении

Несколько недель назад „Флоре“ повезло с жеребьевкой, ведь после вылета из первого отборочного раунда Лиги чемпионов эстонская команда стала одной из двух команд, которые прошли сразу в третий отборочный раунд Лиги конференций. Однако в понедельник удача от „Флоры“ отвернулась.

Среди потенциальных соперников „Флоры“ по отборочному раунду Лиги конференций были команды из небольших стран, но в итоге предстоит встретиться с победителем пары „Фарул“ (Румыния) - „Урарту“ (Армения). Оба клуба были победителями национальных чемпионатов в прошлом году. „Флора“ сыграет первый матч на выезде 10 августа, ответный дома 17 августа.

„Флора“ ранее не играла с армянскими клубами в еврокубках. В последний раз они встречались с румынской командой летом 1998 года, когда в двухматчевом противостоянии со счетом 4:5 проиграли бухарестской команде „Стяуа“.

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