ВИДЕО | Нападающий „Нымме Калью“ подрался с фанатом нарвского „Транса“

Инцидент произошел на 38-й минуте игры, когда „Флора“ проигрывала „Трансу“ со счетом 0:3. Камера, транслировавшая матч, зафиксировала то, как Александр Волков, наслаждавшийся игрой в качестве зрителя, и болельщик нарвского клуба обменялись кулачными ударами.

Позже к ним подошли четверо охранников, которые после непродолжительного обсуждения выпроводили футболиста с трибуны. В ближайшее время этим вопросом займутся и Эстонский футбольный союз, и футбольный клуб „Нымме Калью“. „Во время вчерашнего матча „Флора“ — „Нарва Транс“ между двумя людьми в фан-секторе „Транса“ произошел инцидент, кульминацией которого стала небольшая драка, в результате которой один человек был вынужден покинуть стадион в сопровождении охранников“, — сообщил Delfi глава отдела развития лиг Вейко Соо.

Если небольшие инциденты рассматриваются дисциплинарным инспектором, то это дело может быть передано в дисциплинарный комитет. „Инспектор матча предоставил отчет и дополнительные материалы по игре. Дисциплинарное расследование Эстонского футбольного союза установит точные обстоятельства и то, что будет дальше“, — сказал Соо, добавив, что наказание и его продолжительность будут определены в ближайшее время.

28-летний Волков в нынешнем сезоне Высшей лиги сыграл за „Нымме Калью“ в 20 матчах и забил четыре гола. Он перешел в „Калью“ в 2018 году из силламяэского „Калева“. Всего на счету Волкова 266 матчей в Высшей лиге и 71 гол, он занимает 37-е место в списке бомбардиров за все время.

По словам главного тренера „Калью“ Никиты Андреева, сегодня у игроков выходной, но тема будет обсуждаться завтра. „Мы выслушаем его позицию, но есть очень большая вероятность, что он будет наказан“, — пояснил Андреев.

Исполнительный директор „Транса“ Константин Бурдаков, отметил, что такое поведение недопустимо. „Конечно, это неприемлемо, и мы это никоим образом не поддерживаем. Клубу больше комментировать нечего“, — сказал Бурдаков.

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