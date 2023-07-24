ФОТО | В Нарве подписан договор на строительство крытого футбольного пневмохолла

Крытый футбольный холл откроет новые возможности как для нарвских футболистов, так и других спортсменов. Теперь футболисты смогут играть на полноразмерном поле с искусственным покрытием при любых погодных условиях. Кроме того, созданные вокруг поля беговые дорожки улучшат тренировочные возможности спортсменов, так как в Нарве нет крытого легкоатлетического зала. По словам заместителя заведующего по культуре и спорту Нарвской городской управы Дмитрия Вергуна — это весомый вклад в развитие спортивной инфраструктуры города, которая создает условия для качественного и разнообразного занятия спортом как взрослых, так и детей и молодежи.

Комплекс будет построен в районе Кренгольма, по адресу Креэнхольми 60 и Креэнхольми 64. Современный пневмохолл и другие помещения для его обслуживания планируют построить в течение тринадцати с половиной месяцев. Объект будет построен в соответствии со строительным проектом, подготовленным фирмой PROJEKTIBÜROO OÜ. В объем строительных работ входит футбольное поле (64х100м) с тартановым покрытием и 4 беговые дорожки в том числе 2 беговые дорожки вокруг поля. Тендер включает в себя и благоустройство прилегающей территории.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.