Энели Ефимова с новым рекордом Эстонии вышла в финал ЧМ по плаванию

В понедельник - во второй соревновательный день - на старт вышли трое представителей сборной Эстонии, передают „Новости спорта“ на волне „Радио 4“.

Успешнее остальных выступила Энели Ефимова - в предварительным заплыве на 100-метровке брассом она показала 9-е время - 1 минута, 6 и 54 сотых секунды - и вышла в полуфинал.

А в полуфинальном заплыве 16-летняя спортсменка выступила еще более успешно. На этот раз она преодолела дистанцию за 1 минуту 6 и 18 сотых секунды, что стало новым рекордом Эстонии. Предыдущий национальный рекорд, установленный в прошлом году, также принадлежал Ефимовой. Его она улучшила на 18 сотых секунды. В своем полуфинале Энели Ефимова, мощно отработавшая вторые 50 метров дистанции, стала третьей, а по итогам двух полуфинальных заплывов показала пятое время. Об этом сообщает „ERR“.

А самой быстрой по итогам двух полуфиналов оказалась литовка Рута Мейлутите - 1 минута, 5 и 9 сотых секунды.

Медалисты в этом виде программы определятся во вторник.

Крегор Цирк стал 29-м на 200-метровке вольным стилем и в полуфинал не попал.

Не сумел преодолеть квалификацию Армин Эверт Лелле, который стал 43-м в плавании на стометровке на спине.

Финал Ефимовой начнется 25 июля в 15:45.

Завтра Ефимова тоже может войти в историю. Ранее эстонские плавучихи только однажды выходили в финал и наш лучший результат – это Кубок мира в Монреале в 2005 году, когда Яна Колуканова заняла восьмое место на дистанции 50 метров вольным стилем. В прошлом году Ефимова заняла шестое место на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира, но это не олимпийская дисциплина.

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