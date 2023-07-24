В Таллинне появится еще один детский сад с бассейном
Старое здание Таллиннского детского сада Мяннику (ул. Краави, 4) будет снесено, на его месте построят соответствующее современным требованиям двухэтажное здание. Оборудованный бассейном детский сад будет рассчитан на 10 групп. Стоимость работ составит 9,49 млн евро.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, реновация учебных заведений является одним из приоритетов города.
„Наша цель – привести в порядок городские учебные заведения, чтобы учебная среда соответствовала современным требованиям. Детский сад Мяннику ждал начала работ с прошлого года. К сожалению, повышение цен на строительство привело к росту бюджета, что повлияло на строительный процесс“, - пояснил Канте.
Проект предполагает строительство двухэтажного здания детского сада с одним подземным этажом. Главный вход в здание будет расположен со стороны улицы Краави. Здание будет оборудовано бассейном, который рассчитан на 17 детей. В групповые помещения можно будет попасть с западной, южной и восточной стороны. На территории также будут обновлены зоны для занятий на улице.
Как отметил вице-мэр Таллинна Тийт Терик, детский сад Мяннику после реновации станет первым детским садом в Нымме, в котором есть бассейн.
„Элементарные навыки плавания крайне важны. Бассейн поможет детям научиться плавать и освоить азы безопасного поведения на воде еще в раннем возрасте“, - добавил Терик.
Внешнее оформление и интерьер нового здания сформируют единое целое. В интерьере будут преобладать светлые, приятные тона. Помимо окон, естественный свет будет попадать в здание через двери с фрамугами. Концепция нового здания детского сада предполагает близость к природе. Объединяющая группы общая зона будет стилизована под сосновый бор – там можно будет поиграть и почитать. В оформлении групп также используется природная тематика – насекомые, птицы, звери и плоды растений.
Нынешнее, находящееся в пользовании с 1963 года двухэтажное здание детского сада не соответствует современным требованиям. Согласно планам, строительство продлится 15 месяцев.
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