Аресты, водометы, забастовка. Израиль готовится к голосованию по самой спорной реформе в своей истории

Сто самых крупных бизнесов Израиля объявили забастовку.

Президент страны Исаак Херцог, проведший всю минувшую ночь в переговорах с представителями правящей коалиции и оппозиции, заявил, что Израиль находится в режиме чрезвычайной ситуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху буквально накануне перенес операцию на сердце, но все же прибыл в здание Кнессета, по некоторым данным, - с кардиостимулятором.

Чего хочет правительство

Цель предлагаемой судебной реформы – ограничить полномочия Верховного суда, который в Израиле в виду отсутствия Конституции выполняет функции сдерживания исполнительной и законодательной власти.

Предлагаемые поправки подразумевали, что любое вето Верховного суда может быть преодолено простым парламентским большинством в 61 голос.

Иными словами, правящая коалиция, которая как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, могла бы всегда обходить запреты судебной власти и беспрепятственно принимать или отменять любые законы.

С февраля по апрель этого года миллионы израильтян выходили на улицы городов, возражая против предложенной правительством судебной реформы.

Они убеждены, что власти стремятся сломать систему сдержек и противовесов и превратить страну в диктатуру.

Сторонники реформы считают, что в руках Верховного суда в последние годы сконцентрировалась абсолютная власть, и избранное народом правительство не может эффективно работать, так как вынуждено постоянно преодолевать сопротивление со стороны судей.

Кому уступит Нетаньяху?

29 июня Биньямин Нетаньяху дал интервью американскому изданию Wall Street Journal, в котором неожиданно заявил, что спорный пункт о судебной реформе будет исключен из конечного варианта законопроекта, который включает ряд других изменений.

„Сейчас этого (пункта) нет… Я внимательно отношусь к общественному мнению и к тому, что, на мой взгляд, окажется приемлемым“, - сказал Нетаньяху WSJ.

Это вызвало бурю возмущения в рядах его коалиционного правительства – самого правого в истории Израиля.