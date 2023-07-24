В Европарламенте призвали ЕС давать убежище военным уклонистам из России

Несколько депутатов Европарламента, в том числе социал-демократ из Германии Удо Бульман (Udo Bullmann) призвали руководство Европейского Союза усилить защиту российских военнослужащих, которые отказались участвовать в войне против Украины. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает издание Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на имеющеес в его распоряжении письмо европарламентариев, адресованное председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю.

„ЕС должен усилить защиту россиян-уклонистов“

„Обязанностью Европейского Союза и входящих в него стран является защита российских уклонистов и предоставление им убежища“, - цитирует издание документ, который подписали депутаты разных фракций. Авторы указали, что в 13 незаконных лагерях на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины содержатся более 600 россиян, которые отказались участвовать в военных действиях против соседней страны.

По данным на конец апреля, в Германии прошения о предоставления убежища подали 2485 граждан РФ мужского пола призывного возраста. Решения уже приняты по 814 ходатайствам россиян, из них 55 человек получили убежище, еще 88 - отказы. В остальных более чем 670 случаях просители либо отозвали заявления, либо были направлены в другие страны ЕС в соответствии с правилами Дублинского соглашения.

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