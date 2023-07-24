МНЕНИЕ | Вонючий завтрашний день в Пыхья-Таллинне

Терроризм? У нас в городе? Да не может такого быть! Но как иначе назвать деятельность нескольких предприятий, расположенных в Пыхья-Таллинне на полуострове Пальяссааре? На протяжении 5–6 лет они постоянно отравляют промышленными выбросами воздух и жизнь многим жителям этого района. За это время даже появилось казённое определение - „неприятные запахи“. Но мало кто говорит о том, что эта вонь не только неприятна, но и оказывает вредное влияние на здоровье - она вызывает головокружение, позывы к рвоте, слабость. Летом жители многих домов не рискуют открывать окна, проветривать помещения.

Только в июне этого года „газовые атаки“ были предприняты в перечисленных числах: 8,9,15,16,17,18,19,20,21,27,30. Идёт систематическое ущемление основных прав жителей района: дышать чистым воздухом, не бояться возможно вонючего завтрашнего дня.

Все эти годы жители писали жалобы во всевозможные официальные организации - районную управу, Департамент окружающей среды, недавно обратились и в Департамент здоровья. В 2018 году состоялся мониторинг состояния воздуха, который выявил повышенное содержание соединений серы в воздухе. В 2019 г. Департамент окружающей среды сделал предписания принять дополнительные меры по уменьшению выбросов. И, самое удивительное, был установлен максимальный срок - конец 2023 года!

В апреле 2023 г. под давлением общественности были проведены новые замеры. Правда, измерительная станция располагалась на расстоянии 0,5 км. от источника загрязнения, не находилась постоянно на своём месте. Апрель в этом году был относительно тёплый и без сильных ветров. О том, что будут проводиться замеры, сообщили практически все интернет-порталы. Жители района смогли облегчённо вздохнуть, появление запаха было замечено „только“ 12,14,21,22,23,24 мая.