МНЕНИЕ | Вонючий завтрашний день в Пыхья-Таллинне(17)
Вонь, распространяющаяся в районе Пыхья-Таллинн не только неприятна, но и вызывает головную боль, головокружение, позывы к рвоте. Почему ряд предприятий, расположенных близко к жилому району, получили разрешения на деятельность? - задается вопросом Сергей Никонов, почетный гражданин Таллинна.
Терроризм? У нас в городе? Да не может такого быть! Но как иначе назвать деятельность нескольких предприятий, расположенных в Пыхья-Таллинне на полуострове Пальяссааре? На протяжении 5–6 лет они постоянно отравляют промышленными выбросами воздух и жизнь многим жителям этого района. За это время даже появилось казённое определение - „неприятные запахи“. Но мало кто говорит о том, что эта вонь не только неприятна, но и оказывает вредное влияние на здоровье - она вызывает головокружение, позывы к рвоте, слабость. Летом жители многих домов не рискуют открывать окна, проветривать помещения.
Только в июне этого года „газовые атаки“ были предприняты в перечисленных числах: 8,9,15,16,17,18,19,20,21,27,30. Идёт систематическое ущемление основных прав жителей района: дышать чистым воздухом, не бояться возможно вонючего завтрашнего дня.
Все эти годы жители писали жалобы во всевозможные официальные организации - районную управу, Департамент окружающей среды, недавно обратились и в Департамент здоровья. В 2018 году состоялся мониторинг состояния воздуха, который выявил повышенное содержание соединений серы в воздухе. В 2019 г. Департамент окружающей среды сделал предписания принять дополнительные меры по уменьшению выбросов. И, самое удивительное, был установлен максимальный срок - конец 2023 года!
В апреле 2023 г. под давлением общественности были проведены новые замеры. Правда, измерительная станция располагалась на расстоянии 0,5 км. от источника загрязнения, не находилась постоянно на своём месте. Апрель в этом году был относительно тёплый и без сильных ветров. О том, что будут проводиться замеры, сообщили практически все интернет-порталы. Жители района смогли облегчённо вздохнуть, появление запаха было замечено „только“ 12,14,21,22,23,24 мая.
Что дальше? А дальше новые ожидания, ожидание „круглого стола“, на проведение которого настояла общественность. Ожидание предложения - необходимо менять закон. А это ещё несколько лет, плюс несколько лет для изменения применяемых технологий, если такое вообще возможно.
И несколько дополнительных вопросов. Каким образом стало возможным такое, что ряд таких предприятий, расположенных близко к жилому району, получили разрешения на деятельность? Что скажут застройщики новых домов будущим покупателям недвижимости? Насколько действительно „зелёная“ наша зелёная столица Европы? Насколько интересы нескольких предпринимателей могут быть выше интересов сотен, тысяч жителей района? Кто из власть имущих возьмёт на себя ответственность за здоровье детей и жителей районов, подвергаемых химическими атаками?
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