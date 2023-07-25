Курьезный случай. Клиентка такси попросила квитанцию, в ответ водитель напал на нее

Женщина поужинала в ресторане в Хельсинки и вместе со своим спутником взяла такси, чтобы отправиться домой в направлении Тапуликаупунки. Первая остановка была сделана по пути в Северную Гаагу. Женщина сообщила изданию, что в такси не было видно таксометра. Два с половиной километра езды от Каннельмяки до Северной Гааги, где была сделана первая остановка, стоили 25 евро. По словам женщины, эта сумма показалась ей чересчур большой. Водитель ввел сумму в устройство, похожее на калькулятор, и поездку оплатили. Женщина продолжила путь домой на том же такси.