Количество случаев клещевого боррелиоза увеличилось почти в полтора раза. Что происходит и что делать?

„Я ходила за травой для кошки и на следующий день на руке под кофтой увидела небольшого клеща. Я разрезала ножницами клеща пополам, у меня там даже покраснение вокруг уже было. Головка от клеща осталась. Я стала по-разному дезинфицировать место укуса. На сегодняшний день воспаление уже стало меньше, но все равно вокруг головки красная кожа“, - делится своей историей жительница Таллинна в Facebook. Пользователи бурно отреагировали на пост - стали объяснять, что резать клеща ни в коем случае не надо. Некоторые даже не поверили в искренность автора и решили, что пост - шутка.