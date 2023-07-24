Энели Ефимова вышла в полуфинал ЧМ по плаванию

16-летняя Ефимова в предварительном заплыве проплыла дистанцию 100 метров брассом за 1.06.54 и заняла 9-е место. Литовка Рута Мейлютите была самой быстрой в предварительных заплывах со временем 1:04,67.

Рекорд Эстонии на этой дистанции - 1.06.36. Ефимова установила его в апреле этого года в Стокгольме.

Помимо Ефимовой, Эстонию представляла Армин Лелле, занявшая 43-е место на 100-метровке на спине с результатом 57,06.

Эстонский пловец Крегор Цирк участвовал в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем и занял 28-е место со временем 1:48.00.

Полуфинал Энели Ефимовой состоится сегодня днем.

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