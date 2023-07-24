Елена Исинбаева заявила, что ее воинское звание „номинальное“, и удалила из инстаграма поздравление Шойгу. Теперь ее критикуют и „патриоты“, и сторонники Навального

Осудили Исинбаеву и в некоторых пропагандистских СМИ. Так, на сайте государственного агентства РИА Новости вышли две колонки, посвященные спортсменке, под названиями „Россия отворачивается от Исинбаевой“ и „Дело Исинбаевой дошло до самых верхов. Ей лучше не возвращаться в Россию“ . Их автор выразил мнение, что спортсменка „наврала всей стране прямо в лицо“ ради места в МОК и подчеркнул, что „великую легкоатлетку, которую обожали миллионы соотечественников, теперь называют предателем“. На сайте RT писатель Захар Прилепин в своей колонке написал , что власти РФ „окружили себя бессмысленными людьми, только потому что эти люди знамениты“.

В Дагестане, откуда родом отец Исинбаевой, заявили , что „примут решение“ о стелле, установленной несколько лет назад в ее честь. Глава региона ранее предлагал переименовать названный в честь спортсменки стадион в Махачкале.

Имя Исинбаевой также пропало с сайта „Единой России“ из раздела „Лица партии“. Депутат Госдумы от этой партии Роман Терюшков пообещал , что обратится в Генпрокуратуру РФ в связи с заявлением Исинбаевой. По мнению парламентария, спортсменка имела „явный умысел по дискредитации вооруженных сил России и осквернения звания офицера ради сохранения доходного места в МОК“, и потребовал лишить ее воинского звания. Другой депутат и бывший спортсмен Николай Валуев назвал „абсолютной неправдой“ слова Исинбаевой об отсутствии связи с армией и посетовал на то, что МОК „устроило ее высказывание“.

Утверждение о „номинальном характере“ воинского звания, полученного Исинбаевой, вызвало крайне резкую критику властей и „патриотических“ комментаторов. Среди высокопоставленных чиновников спортсменку, в частности, раскритиковал министр спорта РФ Олег Матыцин. „Недопустимо так относиться к воинскому званию и гражданской позиции, к событиям, которые происходят в твоей стране. Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям“, — сказал глава Минспорта. В то же время вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал не комментировать действия Исинбаевой „сгоряча“, а сначала „разобраться в фактологии“.

Пользователи сети обратили внимание, что вскоре после случившегося из инстаграма Исинбаевой пропали некоторые посты: в частности, поздравление с днем рождения министру обороны Сергею Шойгу в 2017 году (Исинбаева сопроводила его своим фото в военной форме), а также анонс ее поездки в аннексированный Крым в 2019 году. При этом посты со ссылками на удаленные публикации остались в твиттере спортсменки (он не обновлялся с 2021 года; многие пользователи предположили, что спортсменка забыла от него пароль). При этом в инстаграме осталось поздравление с 9 Мая, сделанное в 2021 году, где Исинбаева также позирует в военной форме на Красной площади.

За попытки скрыть связи с российской армией спортсменку со своей стороны раскритиковали соратники Алексея Навального. „Раскаивается? Страдает и молчаливо осуждает? Хочет сделать изобличающее Путина заявление, но мешают обстоятельства? Формулирует антивоенный пост? Нет, что вы. Исинбаева сейчас занята тем, что подчищает из инстаграма упоминания о том, что была в Крыму“, — написала в твиттере глава Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

Леонид Волков, в свою очередь, назвал Исинбаеву „активным действующим сторонником войны“. „Один из той не очень большой группы людей, которые эту войну приближали как могли — отдавая за мелкий прайс свой настоящий, заслуженный авторитет Путину в аренду“, — отметил он. В ФБК, который ранее включил Исинбаеву в свой список „разжигателей войны“ заявили, что будут добиваться санкций против спортсменки и уже отправили данные о ее связях с Владимиром Путиным испанским властям.

В то же время оппозиционный политик Максим Кац раскритиковал ФБК за атаки на Исинбаеву. Он выразил мнение, что „деятельность по обвинению людей, которые раньше поддерживали власть, а сейчас уехали и молчат, — крайне вредна и помогает Путину“. Он предостерег от презрительного отношения к „политическим флюгерам“, которые меняют позицию в зависимости от ситуации. „Именно их предстоит убедить, что России не надо ни с кем воевать, а надо развиваться по европейскому пути. Чтобы их убедить, для начала надо перестать презрительно называть этих людей „флюгерами“ и угрожать им всякими карами, если они немедленно не займут нужную позицию“, — отметил политик.

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