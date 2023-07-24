Другие виды
24.07.2023, 06:19

ФОТО | В этом году церемония награждения победителей „Ралли Эстония“ прошла без местных гонщиков

 
Rally Estonia 2023 Poodium
Rally Estonia 2023 Poodium
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Церемония награждения чемпионов мира „Ралли Эстония“ вновь состоялась у живописного озера Лейго. Однако позже спортсмены перебрались в Тарту, где было объявлено о завершение очередного этапа чемпионата мира по авторалли.

Калле Рованперя (Toyota) с ошеломляющим успехом стал победителем этапа „Ралли Эстония“, опередив пилотов Hyundai Тьерри Нёвилла и Эсапекка Лаппи.

Смотрите галерею, где видно как гонщики праздновали завершение очередного этапа чемпионата мира по авторалли, который состоялся в Эстонии.

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