ВИДЕО | Девушка сняла шутливую сторис про статую „Родина-мать“ в Волгограде, теперь ей „светит“ уголовное наказание
На 23-летнюю жительницу Самары Алену Агафонову завели уголовное дело об осквернении мест захоронения, сообщает телеграм-канал Meduza со ссылкой на Газета.ru. Поводом стала сторис, на которой девушка „трогает“ грудь монумента „Родина-мать“ в Волгограде. В прокуратуре ее действия назвали „циничными, пренебрегающими нормами морали и нравственности“.
Алена Агафонова заявила „Газете.ru», что жалеет о своей шутке и не хотела надругаться над монументом. „Я ни в коем случае не хотела надругаться над „Родиной-матерью“ и бойцами ВОВ. Моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за сторис, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны, а особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого хоть как-то задела эта история, впредь буду внимательнее относится к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло. Правда сглупила, за что каюсь“, — сказала она.