Проповедник из Кении утверждал, что его молитвы помогали бесплодным женщинам забеременеть и воровал детей

Гилберт Дейя был популярным телепроповедником в Кении, а в середине 1990-х переехал в Великобританию. Он и его жена Мэри утверждали, что с помощью молитв могут помочь бесплодным женщинам забеременеть — причем даже без полового акта.

Подозрения против Дейи появились в 2004 году — после того, как британский коронер установил, что девочка по имени Сара, умершая в возрасте трех недель, не является биологическим ребенком ни одного из своих предполагаемых родителей. Жительница Великобритании, которая называла себя матерью Сары, утверждала, что якобы родила ее в Кении. Но результаты ДНК-теста показали, что девочка не была ее ребенком.

Этот случай стал первым за последние восемь веков, когда английскому коронеру пришлось вынести заключение о том, имело ли место чудо, отмечает France24 со ссылкой на AFP. Дейя утверждал , что благодаря его молитвам одна из обратившихся к нему женщин родила троих детей за год. Однако по версии обвинения, проповедник и его жена просто похищали „чудо-детей“, в основном в бедных районах столицы Кении Найроби.

Дейю обвиняли в похищении пяти младенцев, пропавших в начале 2000-х годов. Его жену Мэри ранее уже осудили по аналогичным обвинениям. Жена пастора развелась с ним и в 2015 году. Самого Дейю в 2017 экстрадировали из Великобритании в Кению. На этой неделе суд в Найроби на этой неделе оправдал 86-летнего Дейю, сославшись на недостаточность доказательств, представленных стороной обвинения. Адвокат пастора заявил, что его подзащитный „вернется к служению Господу“.

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