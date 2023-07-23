ФОТО | Рованперя третий раз подряд выиграл „Ралли Эстонии“. Тянак, получивший пятиминутный штраф, финишировал восьмым

Для местных фанатов ралли все стало понятно еще до первого спецучастка, потому что Отт Тянак из-за технических проблем смог пройти пробный заезд только один раз. В обед в четверг босс команды „M-Sport“ Ричард Милленер объявил, что двигатель на машине Тянака будет заменен, а это означало пятиминутный штраф для пилота.

В пятницу за первое место начали борьбу Калле Рованперя (Toyota) и Тьерри Нёвилль (Hyundai) — к концу вечера финн был впереди на три секунды. Эсапекка Лаппи отставал от своего соотечественника на 12,2 секунды, а Эльфин Эванс — на 14,1 секунды. Тянак, выигравший пять спецучастков, был 11-м.

В субботу Рованперя, выигравший все девять спецучастков, продемонстрировал свою мощь, финишировав впереди Нёвилля на 34,9 секунды, Лаппи на 45,4 секунды и Эванса на 52,7 секунды. Тянак занял восьмое место в общем зачете, отставание от лидера составило 5,55,2.

В воскресенье Рованперя продолжил набирать обороты, выиграв все четыре спецучастка, включая общий зачет по очкам. В конце концов Нёвилль проиграл ему 52,6 секунды, Лаппи 59,5 и Эванс 1,06,7. Тянак был четвертым по очкам и восьмым в общем зачете ралли. Рованперя в третий раз подряд выиграл „Ралли Эстонии“ и лидирует в общем зачёте с отрывом в 55 очков.

Андреас Миккельсен (Škoda) была лучшей в классе Rally2. Лучшим эстонцем стал занявший шестое место Роберт Вирвес (Ford), который опередил своего соотечественника Эгона Каура (Škoda) всего на 0,4 секунды.

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