Новости Эстонии
23.07.2023, 17:58

Не растерялся: эстонский министр, его жена и полицейские предотвратили крупную драку в Курессааре

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„Было ясно, что все они были сильно пьяны“, — сказал Калле Лаанет
„Было ясно, что все они были сильно пьяны“, — сказал Калле Лаанет
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

„Мы с супругой вскочили и побежали за ними“, — описал случившееся вчера днем ​​министр юстиции Калле Лаанет, когда они заметили, что ссора группы переросла в драку в центре Курессааре. Вместе с полицией удалось предотвратить худший сценарий.

Лаанет рассказал Delfi, что гулял со своей женой (Кайе Рыым-Лаанет – ред.) на центральной площади Курессааре около 15:30. Они задержались, чтобы посмотреть, как красивая свадебная пара выходит из ратуши. Но летнее веселье быстро закончилось, когда они увидели, что через дорогу молодой человек напал на другого. В ход пошли кулаки, в сторону отлетел мобильный телефон. Затем группа свернула за угол, и за ними поехала машина.

Лаанет сказала, что они с женой понимали, что это может перерасти в большую потасовку. Он тоже забежал за угол. Всего там было 5-6 человек, по оценкам, примерно 30 лет. „Я пытался их разнять. Здорово, что полиция тоже быстро отреагировала“, — сказал Лаанет.

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