23.07.2023, 17:28
На Финляндию наступает птичий грипп(4)
ФОТО: | Delfi Meedia
Агентство продовольственной безопасности Финляндии предупреждает о серьезности ситуации в стране с птичьим гриппом, сообщает ERR.
Ведомство потребовало, чтобы домашнюю птицу в стране держали исключительно в помещении, пишет Yle.
В агентстве указали, что птичий грипп очень легко распространяется между разными птицами, в частности, через корм и воду. Поэтому заводчикам домашней птицы рекомендовано незамедлительно обращаться к ветеринарам при первых признаках птичьего гриппа или повышении смертности птиц.