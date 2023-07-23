На Финляндию наступает птичий грипп

В агентстве указали, что птичий грипп очень легко распространяется между разными птицами, в частности, через корм и воду. Поэтому заводчикам домашней птицы рекомендовано незамедлительно обращаться к ветеринарам при первых признаках птичьего гриппа или повышении смертности птиц.