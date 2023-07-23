За рубежом
23.07.2023, 17:28

На Финляндию наступает птичий грипп

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | Delfi Meedia

Агентство продовольственной безопасности Финляндии предупреждает о серьезности ситуации в стране с птичьим гриппом, сообщает ERR.

Ведомство потребовало, чтобы домашнюю птицу в стране держали исключительно в помещении, пишет Yle.

В агентстве указали, что птичий грипп очень легко распространяется между разными птицами, в частности, через корм и воду. Поэтому заводчикам домашней птицы рекомендовано незамедлительно обращаться к ветеринарам при первых признаках птичьего гриппа или повышении смертности птиц.

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