Свет: график движения автобуса №5 синхронизируют с №6

С 1 августа вступят в силу изменения маршрута общественного транспорта в Таллинне. От конечной остановки „Метсакооли“ автобуса №5 откажутся в пользу остановки „Прийсле“ в Ласнамяэ. В результате, жители улиц Вабаыхукооли теэ, Рахвакооли теэ, Пухкекоду теэ и Келлука теэ лишатся прямой автобусной связи с центром города и будут вынуждены совершать пересадки.

Местные жители протестуют против этой схемы, требуя сохранить прямое сообщение с центром города. Однако представители городской администрации объясняют, что изменения необходимы для современного развития системы общественного транспорта.

„План, который город собирается осуществить с 1 августа, заключается в том, что автобус №5 изменит маршрут, но при этом график движения автобуса №6 будет уплотнен и синхронизирован с „пятеркой“, чтобы было удобно ехать на „шестерке“, выходить из автобуса и на той же остановке пересаживаться на „пятерку“, – пояснил Свет в передаче „Летний горизонт“.

„Мы понимаем, что эти изменения для людей неудобны. Но мы годами говорили о том, что организация общественного транспорта в Таллинне уходит корнями еще в советское время, не учитывает развитие города за десятки лет. Так вот, это первый шаг по приведению системы в более современное состояние“, – добавил он.

Другими важными изменениями станут объединение линий автобусов №17 и 17а с автобусом номер 67, автобуса номер 68 с автобусом номер 42, автобуса номер 8 с автобусом номер 43, маршрутов номер 48 и35. Это позволит пассажирам быстрее перемещаться между различными районами города.

Хотя изменения вызывают неудобства, вице-мэр Владимир Свет заверяет, что работа по реконструкции улиц и улучшению системы транспорта идет по плану. К началу учебного года откроют реконструированную Вана-Каламаа, а работы на улицах Йыэ и Пронкси завершатся в ноябре. Планируется также возобновление работы трамвайных линий 2 и 4, продолжение работы трамвая №6. Хотя реконструкция связанных с трамвайной веткой улиц не закончится в этом году, Свет обещает постепенное улучшение ситуации в городе.