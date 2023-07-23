В Литве из дома опеки похитили детей. Чиновник: это первый подобный случай

„В Литве до сих пор у нас практически не было таких случаев, чтобы детей родители незаконно забирали из места опеки“, – сказала она. „Были только случаиs, когда родители с детьми жили за границей, а потом один из них, забрав детей, возвращался в Литву. Но это редкие истории, к нам термин „похищение детей“ приходит из международного права“, – заметила контролер.

Поскольку до сих пор таких случаев в Литве не было, работники дома опеки и не предполагали, что такое возможно. По ее словам, родители могут встречаться со своими детьми либо наедине, либо в присутствии специалиста. „Ситуации бывают разные. Все зависит от постановления суда. Бывают случаи, когда указано, что встречи могут проходить только в присутствии социального работника или опекуна“, – сказала Жиобене. Когда из семьи забирают детей, составляют план помощи родителям, родители должны им руководствоваться. Сотрудничество со специалистами помогает избежать различных угроз.

„Обычно детей забирают из явно проблемных семей“, – сказала контролер, заметив, что всегда цель одна - дети должны расти в семье. Временная опека должна помочь родителям исправиться и забрать детей. Жиобене заметила, что после этого похищения специалисты не должны начинать подозревать всех навещающих детей родителей в возможном намерении похитить детей. Цель временной опеки - вернуть детей родителям: „К сожалению, не все родители одинаково хотят меняться“.

Напомним, что дети были похищены в минувший вторник из каунасского дома опеки Pastogė. Подозревают, что детей 5, 7 и 9 лет похитили родители. Неизвестные увезли детей на автомобиле VW с немецкими номерами.

В среду в Титувенай был обнаружен автомобиль Fiat, на котором, вероятно, уехали похитители детей, но в машине никого не было. Полиция сообщала, что похищенных детей ищут и в Литве и за границей. Начато расследование. За похищение ребенка родителям грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до двух лет.