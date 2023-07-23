Четыре человека погибли в московском торговом центре из-за прорыва трубы с горячей водой

По данным агентства ТАСС, все погибшие были сотрудниками гипермаркета „Глобус Гурмэ“ — именно там прорвало трубу с горячей водой.

Телеграм-канал Shot пишет, что в результате произошедшего пострадали 70 человек. В то же время „Известия“ сообщают, что ожоги разной степени тяжести получили 50 человек. По данным ТАСС, как минимум трех человек госпитализировали. Shot пишет о девяти госпитализированных.

Кроме того, РИА Новости сообщает, что около 18 человек оказались заблокированы в здании торгового центра.

СК РФ возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

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