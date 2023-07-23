Парковка многоквартирного дома Пеэтри занята машинами Bolt Drive . Расстроенный житель: „Мне приходится везти авто на платную стоянку!“(18)
В Пеэтри житель многоквартирного дома на улице Раудкиви сообщил Delfi Ärileht, что ему приходится парковать свою машину на платной стоянке, потому что парковка многоквартирного дома заполнена автомобилями Bolt Drive.
На стоянке не предусмотрено парковочное место для каждой квартиры, но каждый житель должен сам найти место для себя. „Bolt паркуется бесплатно, а я, как житель, должен ставить машину на платную парковку!“ — написал возмущенный читатель.
По словам представителей Bolt, район Пеэтри очень популярен среди пользователей услугами каршеринга.
„Очевидно, что жители этого дома активно используют услугу нашего каршеринга и поэтому паркуются по этому адресу. Если жильцы дома хотят ограничить парковку только парковкой личных автомобилей, то можно заполнить заявку на ограничение парковки на нашем сайте“, — сообщил представитель Bolt.
Bolt Drive — это служба проката автомобилей, для использования которой требуется приложение Bolt.
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