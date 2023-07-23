Вооруженного мужчину, который забаррикадировался в частном доме в Подмосковье, убили при штурме

По данным РБК, полиция и сотрудники ЧОПа прибыли на место после того, как в доме сработала сигнализация. Попав в дом через открытое окно, они увидели вооруженного автоматом мужчину в каске и бронежилете, сообщил источник издания в МВД. Мужчина навел на них оружие и закрыл в комнате второго этажа, однако им удалось выбраться через открытое окно.

Пресс-служба Следственного комитета Подмосковья не сообщает о взятии заложников. По версии ведомства, прибывший на место участковый пытался убедить нарушителя сдаться, однако тот в ответ начал угрожать. Затем он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов.

Телеграм-канал Baza пишет, что захвативший дом мужчина был одет в военную форму, вооружен автоматом Калашникова, и кричал, что недавно вернулся с „СВО“, а в дом залезть ему велел бог. Телеграм-канал 112 со ссылкой местных жителей сообщает, что в этом доме раньше жил бывший президент Украины Виктор Янукович.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в свою очередь заявила, что дом ранее выставили на продажу, а его хозяйка захватчика не знает. По словам Витушиной, он приехал в Московскую область из Сибири и „психически нездоров“. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что захватчик — 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. По словам депутата, Черненко „выдвигал политические лозунги и кричал, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль“. Сотрудники СОБР, как сообщила Витушева, начали штурм дома.

Следственный комитет возбудил дело по статьям об угрозе применения насилия и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (статья 318 и статья 317 УК). Других пострадавших, как сообщила Витушева, нет.