Очередная трагедия на ЧМ: В отеле женской сборной Новой Зеландии по футболу произошёл пожар

Женская сборная Новой Зеландии по футболу пережила в субботу вечером неприятный инцидент, когда загорелся отель их команды в Окленде. В результате инцидента в больницу были доставлены четыре человека. Футболистки сборной не пострадали и были эвакуированы.

„Это была ситуация, в которой никто бы не захотел оказаться. Один выход был задымлен, но мы благополучно выбрались через другой выход. После этого мы чувствовали себя в полной безопасности“, — прокомментировала инцидент футболистка сборной Новой Зеландии Кэтрин Джоана Ботт.

Полиция Новой Зеландии сообщила, что в связи с пожаром был арестован 34-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в краже со взломом и поджоге. „В понедельник он предстанет перед судом для дачи показаний“, — сообщают местные СМИ.

Это уже второй инцидент с безопасностью на женском чемпионате мира, который проходит в эти дни в Австралии и Новой Зеландии. Накануне старта ЧМ в Окленде произошла стрельба с погибшими возле отеля, где проживает сборная Норвегии и некоторые другие сборные.

Женская сборная Новой Зеландии по футболу начала чемпионат мира с сенсации, обыграв Норвегию со счетом 1:0. Это была первая победа в истории страны на чемпионате мира.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.