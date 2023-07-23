МК Эстония
23.07.2023, 13:41

Льгот больше не будет! Государство отменило право частных лиц на дополнительные налоговые бонусы: как изменится доход жителей Эстонии?

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Оксана Авдеева
Дети и деньги: пока еще у семей с двумя и более детьми есть право на налоговые льготы. Однако президент уже провозгласил закон, согласно которому их больше не будет. Иллюстративное фото
Дети и деньги: пока еще у семей с двумя и более детьми есть право на налоговые льготы. Однако президент уже провозгласил закон, согласно которому их больше не будет. Иллюстративное фото
ФОТО: Vladimir Gappov | freepik.com

В июне Рийгикогу принял поправки к Закону о подоходном налоге, президент их провозгласил, и налоговых льгот больше не будет. Кого же это коснется? И насколько снизятся или вырастут доходы семей с детьми, а также тех, кто получал возврат от государства за уплату интрессов по жилищному кредиту и налоговые льготы за супруга? - разбирался „МК-Эстония“.

Напомним, что речь идет о ряде налоговых льгот, на которые у жителей Эстонии было право, но теперь их его лишили. А именно:

• дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум за супруга/супругу (если годовой доход супруга/супруги не превышает 2160 евро и если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро) – разница между 2160 евро и годовым доходом супруга/супруги;

• дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум за детей: 1848 евро – за второго ребенка, и 3048 евро – начиная с третьего ребенкa. Это касается родителей, опекунов или других взрослых, которые воспитывают как минимум двоих детей в возрасте до 17 лет;

• право вычитать проценты по жилищному кредиту – на сумму не более 300 евро в год. Если выплаченные проценты по кредиту превышали налогооблагаемый доход человека или лимит в 300 евро, то он мог передать оставшийся остаток процентов супругу(–е).

Теперь государство решило эти льготы отменить. Так как вопросов в связи с этим у жителей Эстонии довольно много, „МК-Эстония“ попросила ответить на них представителей Министерства финансов.

Кого это коснется?

Как объясняют чиновники, это коснется не только семей с двумя и более детьми и выплачивающих жилищный кредит людей, а также тех, у кого супруг или супруга не работают или мало получают.

„Изменения в налоговой системе коснутся всех работающих людей, – поясняют специалисты из Министерства финансов. – Но в первую очередь действительно тех, у кого было право на использование дополнительного не облагаемого подоходным налогом минимума за воспитание детей, а также возможность использовать налоговые льготы за супруга. Это коснется и тех, у кого было право на вычеты интрессов по жилищному кредиту“.

В Минфине добавляют, что количество людей, которые реально использовали эти льготы, было все же меньше, чем тех, кто имел на них право.

„В основном потому, что не у всех задекларированный доход был достаточно для этого велик“, – объясняют экономисты.

Проценты по жилищному кредиту

Самое маленькое влияние, по их словам, – у отмены права на вычеты в связи с уплатой интрессов по жилищному кредиту, так как там был лимит – не более чем 300 евро в год.

„И помимо этого был еще общий лимит: расходы на обучение, подарки и пожертвования можно было вычитать из дохода на сумму не более 1200 евро, но в размере, не превышающем при этом 50% от налогооблагаемого дохода налогоплательщика в Эстонии в том же налоговом периоде. Таким образом, можно будет в дальнейшем на эти 300 евро делать вычеты в связи с расходами на образование или пожертвования“, – говорят экономисты.

В Минфине объясняют: брутто-доходы жителей Эстонии – от самых низких до самых высоких – поделены в их таблице на децили. В первом дециле средний брутто-доход – самый низкий, в десятом – самый высокий, то есть доходы идут как бы по нарастающей от первого дециля к десятому.

„И интрессы по жилищному кредиту в первых пяти децилях декларируют относительно мало. А их применение в первых четырех децилях – очевидно, из-за недостаточного дохода – относительно невелико, – констатируют специалисты. – Зато от этой льготы выигрывают последние децили, люди с большим доходом. Надо отменить, что максимальный возврат подоходного налога в связи с вычетами интрессов по жилищному кредиту – 60 евро в год“.

Льготы за детей

„Согласно заказанному Министерством финансов исследованию „Анализ влияния налоговой реформы и распределения налоговой нагрузки среди семей в Эстонии“ (2023), размер льгот за воспитание детей за последние десять лет снизился в два раза. В 2010 году они составляли 1,78% от всего брутто-дохода, а в 2021-м – 0,99%“, – отмечают в Минфине.

„По данным Налогово-таможенного департамента, в 2021 году первые три дециля совсем не использовали льготы за детей, потому что у них не было достаточного для этого дохода, – продолжают они. – В четвертом и пятом дециле большая часть льгот также не была использована. Только в 7-10 децилях был достаточный доход, чтобы эту льготу применить в полном размере. Таким образом, можно подытожить: от этих льгот больше всего выигрывают семьи из децилей с самым высоким доходом, которые достаточно получают, чтобы использовать эту льготу“.

Наша справка

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2021 году задекларировали право на дополнительную налоговую льготу за детей 72 191 человек на общую сумму в 31,4 млн евро. А право на вычеты по жилищному кредиту – 140 193 человека на общую сумму 6,3 млн евро.

Право на льготу по не облагаемому подоходным налогом минимуму за супруга в 2021 году использовали 8157 человек на общую сумму в 13,9 млн евро (в среднем получается по 1704 евро на каждого).

Примеры и расчеты

Как же теперь изменятся налоговые декларации и возврат переплаченного подоходного налога у жителей Эстонии? По подсчетам Минфина, у кого-то доходы вырастут, у кого-то снизятся.

Экономисты подчеркивают: чтобы понять, что нас ждет, нужно сравнивать не суммы возврата подоходного налога, а суммы подоходного налога, подлежащего оплате. По нынешней системе человек может делать вычеты в налоговой декларации. В дальнейшем будет возможность сразу же использовать более существенную льготу, в результате чего человек сможет каждый месяц получать на руки больше денег. Хотя его возврат подоходного налога и снизится.

Пример 1: родитель-одиночка воспитывает троих несовершеннолетних детей. Его брутто-доход – средняя зарплата.

По нынешней системе:

В I квартале 2023 года средняя брутто-зарплата составляла 1741 евро в месяц, т. е. доход за год 1741 x 12 = 20 892 евро.

Не облагаемый подоходным налогом минимум при таком доходе высчитывают по следующей формуле: 7848 – 7848 / 10 800 × (20 892 – 14 400) = 3131 евро в год.

При этом не будем учитывать платежи по страхованию от безработицы и взносы в пенсионную накопительную систему. Также предположим, что этот родитель может вычитать расходы на обучение детей в полном размере в сумме 1200 евро в год.

Подоходный налог к оплате: (20 892 – 3131 – 1848 – 3048 – 1200) x 0,2 = 2 333 евро.

С 2025 года:

Общий не облагаемый подоходным налогом минимум: 8 400 евро.

Подоходный налог к оплате: (20 892 – 8400 – 1200) x 0,22 = 2484 евро.

Итог: семья останется в минусе – родитель должен будет заплатить налогов на 151 евро в год больше.

Пример 2: два родителя со средней зарплатой воспитывают двоих детей.

По нынешней системе:

Зарплата обоих родителей в год: 20 892 x 2 = 41 784 евро.

Не облагаемый подоходным налогом минимум обоих родителей: 3131 x 2 = 6262 евро.

При этом не будем учитывать платежи по страхованию от безработицы и взносы в пенсионную накопительную систему. Также предположим, что оба родителя могут вычитать расходы на обучение детей в полном размере в сумме 1200 евро в год (т. е. на двоих получается 2400 евро в год).

Подоходный налог к оплате: (41 784 – 6264 – 1848 – 2400) x 0,2 = 6254 евро.

С 2025 года:

Общий не облагаемый подоходным налогом минимум на двоих: 8 400 x 2 =16 800 евро

Подоходный налог к оплате: (41 784 – 16 800 – 2400) x 0,22 = 4969.

Итог: семья останется в плюсе – у них будет оставаться на 1285 евро в год больше.

Пример 3: два родителя, один из которых работает и получает 2500 евро в месяц брутто, а второй не работает и присматривает за их детьми, которых в семье четверо.

По нынешней системе:

Не облагаемый подоходным налогом минимум: 0 евро (т. к. доход человека – 2500 евро в месяц).

Доход в год: 2500 x 12 = 30 000 евро.

При этом не будем учитывать платежи по страхованию от безработицы и взносы в пенсионную накопительную систему. Также предположим, что оба родителя могут вычитать расходы на обучение детей в полном размере в сумме 1200 евро в год (т. е. на двоих получается 2400 евро в год).

Дополнительная льгота по подоходному налогу за неработающего супруга: 2160 евро в год.

Подоходный налог к оплате: (30 000 – 2160 – 1848 – 3048 – 3048 – 2400) x 0,2 = 17 496 x 0,2 = 3499,2 евро.

С 2025 года:

Подоходный налог к оплате: (30 000 – 8400 – 2400) x 0,22 = 19 200 x 0,22 = 4224 евро.

Итог: семья останется в минусе – она должна будет платить налогов на 724,8 евро в год больше.

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