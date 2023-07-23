Льгот больше не будет! Государство отменило право частных лиц на дополнительные налоговые бонусы: как изменится доход жителей Эстонии?

Напомним, что речь идет о ряде налоговых льгот, на которые у жителей Эстонии было право, но теперь их его лишили. А именно:

• дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум за супруга/супругу (если годовой доход супруга/супруги не превышает 2160 евро и если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро) – разница между 2160 евро и годовым доходом супруга/супруги;

• дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум за детей: 1848 евро – за второго ребенка, и 3048 евро – начиная с третьего ребенкa. Это касается родителей, опекунов или других взрослых, которые воспитывают как минимум двоих детей в возрасте до 17 лет;

• право вычитать проценты по жилищному кредиту – на сумму не более 300 евро в год. Если выплаченные проценты по кредиту превышали налогооблагаемый доход человека или лимит в 300 евро, то он мог передать оставшийся остаток процентов супругу(–е).

Теперь государство решило эти льготы отменить. Так как вопросов в связи с этим у жителей Эстонии довольно много, „МК-Эстония“ попросила ответить на них представителей Министерства финансов.

Кого это коснется?

Как объясняют чиновники, это коснется не только семей с двумя и более детьми и выплачивающих жилищный кредит людей, а также тех, у кого супруг или супруга не работают или мало получают.

„Изменения в налоговой системе коснутся всех работающих людей, – поясняют специалисты из Министерства финансов. – Но в первую очередь действительно тех, у кого было право на использование дополнительного не облагаемого подоходным налогом минимума за воспитание детей, а также возможность использовать налоговые льготы за супруга. Это коснется и тех, у кого было право на вычеты интрессов по жилищному кредиту“.

В Минфине добавляют, что количество людей, которые реально использовали эти льготы, было все же меньше, чем тех, кто имел на них право.

„В основном потому, что не у всех задекларированный доход был достаточно для этого велик“, – объясняют экономисты.

Проценты по жилищному кредиту