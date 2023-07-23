Льгот больше не будет! Государство отменило право частных лиц на дополнительные налоговые бонусы: как изменится доход жителей Эстонии?(100)
В июне Рийгикогу принял поправки к Закону о подоходном налоге, президент их провозгласил, и налоговых льгот больше не будет. Кого же это коснется? И насколько снизятся или вырастут доходы семей с детьми, а также тех, кто получал возврат от государства за уплату интрессов по жилищному кредиту и налоговые льготы за супруга? - разбирался „МК-Эстония“.
Напомним, что речь идет о ряде налоговых льгот, на которые у жителей Эстонии было право, но теперь их его лишили. А именно:
• дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум за супруга/супругу (если годовой доход супруга/супруги не превышает 2160 евро и если общий годовой доход супругов не превышает 50 400 евро) – разница между 2160 евро и годовым доходом супруга/супруги;
• дополнительный не облагаемый подоходным налогом минимум за детей: 1848 евро – за второго ребенка, и 3048 евро – начиная с третьего ребенкa. Это касается родителей, опекунов или других взрослых, которые воспитывают как минимум двоих детей в возрасте до 17 лет;
• право вычитать проценты по жилищному кредиту – на сумму не более 300 евро в год. Если выплаченные проценты по кредиту превышали налогооблагаемый доход человека или лимит в 300 евро, то он мог передать оставшийся остаток процентов супругу(–е).
Теперь государство решило эти льготы отменить. Так как вопросов в связи с этим у жителей Эстонии довольно много, „МК-Эстония“ попросила ответить на них представителей Министерства финансов.
Кого это коснется?
Как объясняют чиновники, это коснется не только семей с двумя и более детьми и выплачивающих жилищный кредит людей, а также тех, у кого супруг или супруга не работают или мало получают.
„Изменения в налоговой системе коснутся всех работающих людей, – поясняют специалисты из Министерства финансов. – Но в первую очередь действительно тех, у кого было право на использование дополнительного не облагаемого подоходным налогом минимума за воспитание детей, а также возможность использовать налоговые льготы за супруга. Это коснется и тех, у кого было право на вычеты интрессов по жилищному кредиту“.
В Минфине добавляют, что количество людей, которые реально использовали эти льготы, было все же меньше, чем тех, кто имел на них право.
„В основном потому, что не у всех задекларированный доход был достаточно для этого велик“, – объясняют экономисты.
Проценты по жилищному кредиту
Самое маленькое влияние, по их словам, – у отмены права на вычеты в связи с уплатой интрессов по жилищному кредиту, так как там был лимит – не более чем 300 евро в год.
„И помимо этого был еще общий лимит: расходы на обучение, подарки и пожертвования можно было вычитать из дохода на сумму не более 1200 евро, но в размере, не превышающем при этом 50% от налогооблагаемого дохода налогоплательщика в Эстонии в том же налоговом периоде. Таким образом, можно будет в дальнейшем на эти 300 евро делать вычеты в связи с расходами на образование или пожертвования“, – говорят экономисты.
В Минфине объясняют: брутто-доходы жителей Эстонии – от самых низких до самых высоких – поделены в их таблице на децили. В первом дециле средний брутто-доход – самый низкий, в десятом – самый высокий, то есть доходы идут как бы по нарастающей от первого дециля к десятому.
„И интрессы по жилищному кредиту в первых пяти децилях декларируют относительно мало. А их применение в первых четырех децилях – очевидно, из-за недостаточного дохода – относительно невелико, – констатируют специалисты. – Зато от этой льготы выигрывают последние децили, люди с большим доходом. Надо отменить, что максимальный возврат подоходного налога в связи с вычетами интрессов по жилищному кредиту – 60 евро в год“.
Льготы за детей
„Согласно заказанному Министерством финансов исследованию „Анализ влияния налоговой реформы и распределения налоговой нагрузки среди семей в Эстонии“ (2023), размер льгот за воспитание детей за последние десять лет снизился в два раза. В 2010 году они составляли 1,78% от всего брутто-дохода, а в 2021-м – 0,99%“, – отмечают в Минфине.
„По данным Налогово-таможенного департамента, в 2021 году первые три дециля совсем не использовали льготы за детей, потому что у них не было достаточного для этого дохода, – продолжают они. – В четвертом и пятом дециле большая часть льгот также не была использована. Только в 7-10 децилях был достаточный доход, чтобы эту льготу применить в полном размере. Таким образом, можно подытожить: от этих льгот больше всего выигрывают семьи из децилей с самым высоким доходом, которые достаточно получают, чтобы использовать эту льготу“.