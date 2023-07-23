Катай, но проверяй. Кто в Эстонии контролирует безопасность каруселей в парках аттракционов?(1)
Карусели и другие аттракционы – излюбленное место семейного отдыха. Однако мысли о том, насколько они безопасны, закрадываются у многих. А трагедия, которая произошла в Швеции в конце июня, когда скончалась катавшаяся на Американских горках 35-летняя женщина, только подлила масла в огонь. Какие проверки проходят парки аттракционов и влияет ли их возраст на безопасность, выясняла „МК-Эстония“.
Трагедия случилась в Стокгольме, в одном из старейших в Европе парков развлечений „Грёна лунд“. По словам очевидцев, сначала они услышали скрежет, затем увидели, как у вагонетки на американских горках отвалились колеса.
Скорость на американских горках может достигать 90 км/ч, а высота доходит местами до 30 метров. Вагонетка, из которой посыпались люди, частично сошла на полной скорости с рельсов. Девять человек пострадали, трое из них получили крайне серьезные травмы. Один человек погиб на месте. Причины трагедии сейчас выясняют.
Аттракцион был открыт в 1988 году, 35 лет назад, а ремонт проходил в 2000 году.
Каждый год что-то случается
Трагедии на аттракционах в других странах происходят периодически. Два месяца назад обрушилась карусель в парке развлечений в Оренбурге. Из 20 пострадавших 12 – дети. В тяжелом состоянии в больницу попали два человека, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Прошлым летом последний вагон 25-метрового состава на американских горках сорвался с рельсов в Дании. Сначала люди услышали взрыв, а затем увидели, как отрывается вагон. 14-летняя девочка погибла на месте, также пострадал 13-летний мальчик.
Также год назад в Германии на американских горках в баварском парке развлечений столкнулись два поезда. Один из поездов почему-то не затормозил и врезался во второй, в результате чего пострадали 34 человека.
Буквально за пару дней до этого в другом городе Германии на американских горках погибла 57-летняя женщина. Она выпала из поезда на полном ходу и получила травмы, не совместимые с жизнью.
В мае прошлого года аттракцион „Башня свободного падения“ рухнул в Индии. Механизм торможения не сработал, и башня со страшной скоростью ударилась о землю, упав с 15-метровой высоты. Несколько десятков человек получили травмы разной степени тяжести, чудом никто не погиб.
Трагедий по миру не счесть, перечислять их можно долго. К счастью, в Эстонии подобных происшествий в последние годы не было. Из последнего, что случалось у нас, – остановилась карусель в луна-парке в 2013 году. Посетители отделались легким испугом, никто не пострадал.
Самый же трагичный инцидент в Эстонии, связанный с парками развлечений, произошел в Раквере в 2007 году – тогда при пожаре на аттракционе Tuuli более 20 человек получили ожоги разной степени тяжести. К счастью, обошлось без летальных исходов. Делопроизводство было закрыто, так как не было выявлено нарушений техники безопасности или поджога.
Контроль в несколько этапов
Лаури Вийкна, председатель правления компании Leif Entertainment International, к которой относится луна-парк Tivoli Tuur, занимается аттракционами в Эстонии уже 28 лет. Он говорит, что пожар в Раквере – это единственный несчастный случай, который произошел у них за все это время.
„Там была техническая проблема. Когда сорвалась труба, из которой вытекло масло, кто-то, по всей видимости, кинул туда сигарету. К счастью, никто не погиб и не пострадал настолько, чтобы здоровью был причинен постоянный ущерб. Все стопроцентно выздоровели“, – замечает Вийкна.
Он рассказывает, что аттракционы проходят много этапов контроля. Во-первых, каждый день перед началом работы все карусели запускают, чтобы проверить, как они функционируют. При каждом аттракционе есть сотрудник, который по результатам проверки ежедневно составляет протокол.
„Также у нас всегда есть на месте сертифицированный специалист по проверке. Он проверяет исправность аттракционов, – отмечает владелец луна-парка. – Кроме того, мы каждую неделю, когда переезжаем, все разбираем и собираем. В процессе многократно проверяют все узлы. Поэтому у нас гораздо безопаснее, чем в стационарных парках, которые все время работают. Если карусель постоянно испытывает нагрузку, металл может уставать, какие-то детали выходят из строя, и замечают это не сразу. Мы же проверяем все каждую неделю, когда переезжаем“.
Помимо трех этапов проверки, которые луна-парк проводит самостоятельно, существуют проверки извне.
„В каждом городе к нам приходят сотрудники Inspekta. Они проверяют, как установлены аттракционы, как они работают, все ли в порядке с электрикой и т. д., – перечисляет владелец Tivoli Tuur. – Также каждый год проходит большая проверка, в ходе которой на аттракционы дают максимальную нагрузку и проверяют с максимальным весом, а также проводят электромагнитный контроль металлических узлов. Это вроде рентгена“.
„Что касается возраста каруселей, то старше – не значит хуже. Скорее, наоборот. Раньше делали очень прочные аттракционы, а в новых используют меньше металла. Поэтому со старыми проблем меньше, и их легче ремонтировать. Можно провести аналогию с автомобилями или бытовой техникой. Раньше делали на долгие годы, а сейчас все быстро ломается, – констатирует Вийкна. – Наш самый популярный аттракцион Waltzer стоит сейчас столько же, сколько и новый. А ему 30 лет“.
По словам Лаури Вийкна, немаловажно и то, как ведут себя посетители. Он вспоминает один случай в Швеции, когда у девушки на карусели упали очки. Чтобы их достать, она расстегнула ремень безопасности и выпала из аттракциона, который ее переехал. Девушка погибла.
Ежегодные проверки
Леонид Богуславский из Kadrioru Karussell говорит, что в их парке также проводят ежегодную проверку оборудования на безопасность использования аттракционов.
„Проверку выполняет независимая оценочная компания, и нам выдают лицензию на работу на год. Также каждый день присутствует техник, специально обученный работе с нашими аттракционами. Средний возраст каруселей в нашем парке – от 1 года до 12 лет. Для сравнения – некоторым аттракционам в больших парках может быть и 45 лет“, – отмечает Богуславский.
Он добавляет, что бывает, клиенты не всегда выполняют все инструкции по безопасности.
„Но наши аттракционы спроектированы так, что клиенты просто не смогут себе навредить по случайному незнанию, – замечает представитель Kadrioru Karussell. – Если на аттракционе катается ребенок без родителя, то он обязательно пристегнут ремнем или защищен перилами. Также важный аспект безопасности в нашем парке состоит в том, что оператор не отходит ни от одного аттракциона, пока не закончится поездка, и всегда наблюдает за процессом катания. Например, в парках на Певческом поле и на парковках торговых центров операторы не всегда остаются наблюдать за аттракционами“.
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