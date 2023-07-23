Катай, но проверяй. Кто в Эстонии контролирует безопасность каруселей в парках аттракционов?

Трагедий по миру не счесть, перечислять их можно долго. К счастью, в Эстонии подобных происшествий в последние годы не было. Из последнего, что случалось у нас, – остановилась карусель в луна-парке в 2013 году. Посетители отделались легким испугом, никто не пострадал.

В мае прошлого года аттракцион „Башня свободного падения“ рухнул в Индии. Механизм торможения не сработал, и башня со страшной скоростью ударилась о землю, упав с 15-метровой высоты. Несколько десятков человек получили травмы разной степени тяжести, чудом никто не погиб.

Буквально за пару дней до этого в другом городе Германии на американских горках погибла 57-летняя женщина. Она выпала из поезда на полном ходу и получила травмы, не совместимые с жизнью.

Также год назад в Германии на американских горках в баварском парке развлечений столкнулись два поезда. Один из поездов почему-то не затормозил и врезался во второй, в результате чего пострадали 34 человека.

Прошлым летом последний вагон 25-метрового состава на американских горках сорвался с рельсов в Дании. Сначала люди услышали взрыв, а затем увидели, как отрывается вагон. 14-летняя девочка погибла на месте, также пострадал 13-летний мальчик.

Трагедии на аттракционах в других странах происходят периодически. Два месяца назад обрушилась карусель в парке развлечений в Оренбурге. Из 20 пострадавших 12 – дети. В тяжелом состоянии в больницу попали два человека, было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Аттракцион был открыт в 1988 году, 35 лет назад, а ремонт проходил в 2000 году.

Скорость на американских горках может достигать 90 км/ч, а высота доходит местами до 30 метров. Вагонетка, из которой посыпались люди, частично сошла на полной скорости с рельсов. Девять человек пострадали, трое из них получили крайне серьезные травмы. Один человек погиб на месте. Причины трагедии сейчас выясняют.

Трагедия случилась в Стокгольм е, в одном из старейших в Европе парков развлечений „Грёна лунд“. По словам очевидцев, сначала они услышали скрежет, затем увидели, как у вагонетки на американских горках отвалились колеса.

„В каждом городе к нам приходят сотрудники Inspekta. Они проверяют, как установлены аттракционы, как они работают, все ли в порядке с электрикой и т. д., – перечисляет владелец Tivoli Tuur. – Также каждый год проходит большая проверка, в ходе которой на аттракционы дают максимальную нагрузку и проверяют с максимальным весом, а также проводят электромагнитный контроль металлических узлов. Это вроде рентгена“.

„Также у нас всегда есть на месте сертифицированный специалист по проверке. Он проверяет исправность аттракционов, – отмечает владелец луна-парка. – Кроме того, мы каждую неделю, когда переезжаем, все разбираем и собираем. В процессе многократно проверяют все узлы. Поэтому у нас гораздо безопаснее, чем в стационарных парках, которые все время работают. Если карусель постоянно испытывает нагрузку, металл может уставать, какие-то детали выходят из строя, и замечают это не сразу. Мы же проверяем все каждую неделю, когда переезжаем“.

Он рассказывает, что аттракционы проходят много этапов контроля. Во-первых, каждый день перед началом работы все карусели запускают, чтобы проверить, как они функционируют. При каждом аттракционе есть сотрудник, который по результатам проверки ежедневно составляет протокол.

„Там была техническая проблема. Когда сорвалась труба, из которой вытекло масло, кто-то, по всей видимости, кинул туда сигарету. К счастью, никто не погиб и не пострадал настолько, чтобы здоровью был причинен постоянный ущерб. Все стопроцентно выздоровели“, – замечает Вийкна.

Лаури Вийкна, председатель правления компании Leif Entertainment International, к которой относится луна-парк Tivoli Tuur, занимается аттракционами в Эстонии уже 28 лет. Он говорит, что пожар в Раквере – это единственный несчастный случай, который произошел у них за все это время.

Самый же трагичный инцидент в Эстонии, связанный с парками развлечений, произошел в Раквере в 2007 году – тогда при пожаре на аттракционе Tuuli более 20 человек получили ожоги разной степени тяжести. К счастью, обошлось без летальных исходов. Делопроизводство было закрыто, так как не было выявлено нарушений техники безопасности или поджога.

„Что касается возраста каруселей, то старше – не значит хуже. Скорее, наоборот. Раньше делали очень прочные аттракционы, а в новых используют меньше металла. Поэтому со старыми проблем меньше, и их легче ремонтировать. Можно провести аналогию с автомобилями или бытовой техникой. Раньше делали на долгие годы, а сейчас все быстро ломается, – констатирует Вийкна. – Наш самый популярный аттракцион Waltzer стоит сейчас столько же, сколько и новый. А ему 30 лет“.

По словам Лаури Вийкна, немаловажно и то, как ведут себя посетители. Он вспоминает один случай в Швеции, когда у девушки на карусели упали очки. Чтобы их достать, она расстегнула ремень безопасности и выпала из аттракциона, который ее переехал. Девушка погибла.

Ежегодные проверки

Леонид Богуславский из Kadrioru Karussell говорит, что в их парке также проводят ежегодную проверку оборудования на безопасность использования аттракционов.

„Проверку выполняет независимая оценочная компания, и нам выдают лицензию на работу на год. Также каждый день присутствует техник, специально обученный работе с нашими аттракционами. Средний возраст каруселей в нашем парке – от 1 года до 12 лет. Для сравнения – некоторым аттракционам в больших парках может быть и 45 лет“, – отмечает Богуславский.

Он добавляет, что бывает, клиенты не всегда выполняют все инструкции по безопасности.

„Но наши аттракционы спроектированы так, что клиенты просто не смогут себе навредить по случайному незнанию, – замечает представитель Kadrioru Karussell. – Если на аттракционе катается ребенок без родителя, то он обязательно пристегнут ремнем или защищен перилами. Также важный аспект безопасности в нашем парке состоит в том, что оператор не отходит ни от одного аттракциона, пока не закончится поездка, и всегда наблюдает за процессом катания. Например, в парках на Певческом поле и на парковках торговых центров операторы не всегда остаются наблюдать за аттракционами“.

Серьезных нарушений нет Рейно Бюркланд, эксперт технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Для аттракционов луна-парка установлено требование о периодическом техническом осмотре – оборудование должно проходить технический осмотр перед началом каждого сезона. В ходе ревизии проверяют как электробезопасность, так и состояние предохранительных устройств – ремней безопасности, ограждений, аварийных выключателей и т. д., а также способ их установки. Кроме того, каждые 10 лет важные части оборудования, такие как опорные конструкции и узлы, должны быть разобраны и испытаны на безопасность. Ревизия так называемых передвижных энергоблоков проводится на первом месте установки. В начале каждого сезона TTJA проверяет исправность оборудования, используемого в так называемых передвижных тиволи-парках, а также то, что проверки были проведены и ответственные лица назначены. В течение сезона департамент также выборочно проверяет их: например, опоры, крепления, правильность электромонтажа. Стационарные аттракционы, по словам Бюркланда, надо проверять ежегодно. За последние годы существенных технических неполадок на аттракционах при проверке выявлено не было. Проверки TTJA также подтвердили, что техническое состояние аттракционов удовлетворительное, владельцы за нарушения в последние годы не были наказаны. В случае серьезных нарушений можно запретить использование аттракциона судебным запретом и наложить штраф до 32 000 евро.

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