Карякин, поддерживающий агрессивную войну России, заявил в интервью РИА Новости Спорт, что все будет только лучше, если победит его родная страна. Он назвал российских граждан, проживающих в Украине, зомби, которые верят в политику Запада.

„Когда людям много лет вливают в уши определенную картину, то большинство этому поддается. И нужно время, чтобы люди осознали, что творится на самом деле и что все не так, как им рассказывают. Но это произойдет не сразу. Возвращаемся к тому, что здесь нужна победа и освобождение городов, чтобы люди поняли“, – подчеркнул Карякин для РИА Новости.

Российский шахматист признался, что изо дня в день подвергается критике из-за своей поддержки войны. „Угрозы поступают постоянно. Сказать, что привык, — неправильно, но уже как-то абстрагировался от этого. Действую по плану: „Собаки лают, караван идëт“. В первые дни „спецоперации“ на меня оказывалось беспрецедентное давление. Огромная информационная атака. Без преувеличения, тысячи сообщений с угрозами“, — описал он происходящее.

В беседе с агентством Сергей Карякин также оценил недавнее скандальное заявление Елены Исинбаевой.

Карякин, родившийся в Симферополе и до 2009 года являвшийся гражданином Украины, 27 февраля 2022 года опубликовал открытое письмо, в котором поддержал проведение российской „специальной военной операции“ на Украине. На следующий день ФИДЕ осудила россиянина за публичное заявление о своей политической позиции и инициировала дисциплинарное производство в отношении шахматиста. Позже он был дисквалифицирован на шесть месяцев.

После окончания отстранения он отказался участвовать в соревнованиях ФИДЕ под нейтральным флагом или ехать на турниры в недружественных странах.

Недавние видеоролики в социальных сетях демонстрируют то, как Карякин посещает линию фронта и просит финансовой поддержки для российской армии.

Российские и белорусские шахматисты могли участвовать в международных соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с начала войны.