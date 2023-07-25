Пять лет судов: Женщина осталась инвалидом после того, как на нее в Кадриорге упала ветка, но сумела добиться компенсации(3)
1 июня 2015 года жительница Таллинна Ирина Владимирова (54) гуляла со своей подругой по парку Кадриорг. Был погожий солнечный денек, на следующий день Ирина планировала улететь в отпуск. Женщины присели на скамеечку недалеко от пруда. Минут через 20 собрались уходить, подруга уже встала… и вдруг на Ирину упала огромная ветка стоявшего рядом старого каштана. Итог: перелом позвоночника, бедра и девяти ребер, четыре операции. После произошедшего Ирина оказалась на 100% нетрудоспособна. Спустя 5 лет судов Ирина сумела добиться от города компенсации за травмы - пишет „МК-Эстония“.
„Был день защиты детей, – вспоминает Ирина. – В парке гуляло очень много народу, поскольку это был первый солнечный денек за долгое время. Май в тот год выдался холодным. Ветер был обычный, и ничто, как говорится, не предвещало…“
Подруга, которая на тот момент уже стояла рядом, увидела, как падает ветка, но среагировать не успела. Это, как говорит Ирина, были даже не секунды, а доли секунды. Подруге тоже досталось – мелкие ветки наставили ей синяков и ссадин.
О весе ветки говорит даже то, что белая деревянная скамейка, на которой сидела Ирина, настолько пострадала, что ее пришлось заменить. Но основной удар пришелся на женщину.
Жизнь разделилась на до и после
Когда Ирина открыла глаза, она увидела вокруг цветочки, веточки и обеспокоенные лица сбежавшихся со всего парка людей. Подруга спрашивала, как она себя чувствует. Кто-то посторонний держал ее за руку и говорил, что пусть она не волнуется, скорая уже едет.
„Подбежавшие мужчины пытались поднять ветку и вытащить меня из-под нее, – вспоминает Ирина. – Не смогли. Она была тяжеленная“.
Ирина провела 32 дня в больнице и еще 14 дней на восстановительном лечении. Ей сделали четыре операции – две на позвоночнике, который был сломан. Одну на колене, был разрыв мениска, и одну на бедре, где был сильный вывих. Врачи, отводя глаза, не давали ей никаких прогнозов. Даже касательно того, будет ли она вообще когда-нибудь самостоятельно ходить. Но в итоге ее поставили на ноги. Точнее, вначале на костыли. А дальше, шаг за шагом, она стала снова сама передвигаться.
В 2018 году „МК-Эстония“ впервые написала об этом случае. И тогда на вопрос о здоровье Ирина отвечала: „Слава богу, еще хожу“. Однако ходить ей приходилось в основном только по врачам.
Она очень благодарна тем докторам, которые ею занимались – Алевтине Пресс, Андресу Нийневяли и тому доктору, который принимал ее в скорой помощи, имени которого она, к сожалению, не знает.
„Мой врач сказал: как раньше, уже никогда не будет, – вздыхает Ирина. – Сколько я смогу еще ходить до того, как буду вынуждена делать следующую операцию на бедре и ставить протез, – это лишь вопрос времени. Сидеть могу минут десять, потом начинаются боли в спине. Ходить тоже могу недолго. Из-за травм у меня теперь и постоянные головные боли“.
Но самое страшное: после случившегося ее жизнь полностью изменилась. До 1 июня 2015 года Ирина была, как она сама говорит, молодая, здоровая и красивая. У нее была работа, которая ей очень нравилась.
После 1 июня 2015 года у нее все болит. С работы через полгода, которые она провела на больничном, уволили – в связи с долгой болезнью. Ирину признали на 100% нетрудоспособной.
Ирина подала в суд на город Таллинн и потребовала возместить ей моральный и материальный ущерб. Адвокат Ирины Илья Зуев еще в 2018 году сказал „МК-Эстонии“, что это ненормально, когда на сидящих в центральном парке столицы прохожих внезапно падают ветки деревьев, после чего люди становятся инвалидами.
Проблема с каштанами
Тогда, 5 лет назад, когда мы первыми рассказали об истории Ирины, в мэрии ситуацию никак не прокомментировали. Однако нам удалось поговорить с руководителем парка Кадриорг Айном Ярве. Он заверял, что в тот день был очень сильный ветер, ветка и сломалась.
„Она высохла на высоте 8–9 метров, – говорил он. – Наши арбористы в тот год как раз проверяли каштаны, но на такой высоте визуально определить состояние дерева невозможно. А в этом году выяснилось, что деревья подтачивает и бактерия, которая на протяжении 7–8 лет вообще может никак себя не проявлять. И выбирает она преимущественно молодые и здоровые деревья“.
Специалист долго рассуждал, что в северных условиях каштаны вообще чувствуют себя не очень хорошо, они просто высыхают, и было бы неплохо определить их срок жизни в 50–60 лет, после чего принимать меры.
„В Кадриорге каштанам уже по 80–90 лет! Но понятно, что ни один „зеленый“ не хочет об этом говорить, – отмечал он еще пять лет назад. – Однако важно помнить, что эти декоративные деревья – очень проблематичны, весьма непредсказуемы и могут быть опасными. Был случай, когда упали два каштана – молодые, здоровые, цветущие, рухнули безо всяких на то причин“.
Однако он уверял, что в Кадриорге начали принимать меры, дабы повысить сознательность людей. Ставят таблички, чтобы в сильный ветер под старыми деревьями не гуляли. Разговаривают с людьми.
„Мамы с колясками любят гулять возле дворца, порой совершенно не думая о том, что при сильном ветре может случиться трагедия, – подчеркивал специалист. – Никто не задумывается, что будет, если кусок дерева размером с кулак упадет с высоты 15 метров? Это же такая скорость и такая масса… И только когда разговариваешь с людьми, они начинают понимать. Дубам и каштанам в Кадриорге – по 80–100 лет, кленам под 90 лет, а некоторым лиственным там вообще более 100 лет!“
Он настоятельно советовал в сильный ветер – более 17 метров в секунду – не гулять под старыми деревьями в Кадриорге. Особенно в Дубовой роще. Следите за табличками, и если вы видите, что с деревьев летят куски коры, то держитесь оттуда подальше. Ведь арбористы Кадриорга, конечно, регулярно осматривают деревья, но и они не могут видеть, что творится на высоте 18–20 метров.
Из 9000 деревьев в Кадриорге пять лет назад около 4000, или порядка 40% от всех деревьев, были довольно старыми. Пять лет назад парк отметил свое 300-летие.
Прошли все инстанции
Пять лет Ирина судилась с городом. Прошла все инстанции. Госсуд принял дело в производство и… вернул обратно в суд первой инстанции.
„И недавно судья предложил нам мировое соглашение. Город согласился. Мы его подписали. Так что все решилось, и я наконец-то получу свою компенсацию! – радуется Ирина. – В принципе, я довольна. Правда, здоровье уже не вернешь…“
P.S.: Когда газета уже уходила в печать, в юридической службе мэрии Таллинна сообщили, что стороны обсудили заключение компромисса и в целом им удалось достичь единогласия, однако судебный процесс на данный момент, к сожалению, еще не завершен. Адвокат Ирины пояснил, что компромисс подписан, осталось дождаться, пока его утвердит суд, а судья пока на больничном.