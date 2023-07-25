МК Эстония
25.07.2023, 19:47

Пять лет судов: Женщина осталась инвалидом после того, как на нее в Кадриорге упала ветка, но сумела добиться компенсации

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Оксана Авдеева
Добилась компенсации: после 8 лет инвалидности и постоянных болей, а также 5 лет судов жительница столицы Ирина Владимирова получила-таки требуемую компенсацию от города Таллинна.
Добилась компенсации: после 8 лет инвалидности и постоянных болей, а также 5 лет судов жительница столицы Ирина Владимирова получила-таки требуемую компенсацию от города Таллинна.
ФОТО: архив «МК-Эстонии»

1 июня 2015 года жительница Таллинна Ирина Владимирова (54) гуляла со своей подругой по парку Кадриорг. Был погожий солнечный денек, на следующий день Ирина планировала улететь в отпуск. Женщины присели на скамеечку недалеко от пруда. Минут через 20 собрались уходить, подруга уже встала… и вдруг на Ирину упала огромная ветка стоявшего рядом старого каштана. Итог: перелом позвоночника, бедра и девяти ребер, четыре операции. После произошедшего Ирина оказалась на 100% нетрудоспособна. Спустя 5 лет судов Ирина сумела добиться от города компенсации за травмы - пишет „МК-Эстония“.

„Был день защиты детей, – вспоминает Ирина. – В парке гуляло очень много народу, поскольку это был первый солнечный денек за долгое время. Май в тот год выдался холодным. Ветер был обычный, и ничто, как говорится, не предвещало…“

Подруга, которая на тот момент уже стояла рядом, увидела, как падает ветка, но среагировать не успела. Это, как говорит Ирина, были даже не секунды, а доли секунды. Подруге тоже досталось – мелкие ветки наставили ей синяков и ссадин.

О весе ветки говорит даже то, что белая деревянная скамейка, на которой сидела Ирина, настолько пострадала, что ее пришлось заменить. Но основной удар пришелся на женщину.

Жизнь разделилась на до и после

Когда Ирина открыла глаза, она увидела вокруг цветочки, веточки и обеспокоенные лица сбежавшихся со всего парка людей. Подруга спрашивала, как она себя чувствует. Кто-то посторонний держал ее за руку и говорил, что пусть она не волнуется, скорая уже едет.

„Подбежавшие мужчины пытались поднять ветку и вытащить меня из-под нее, – вспоминает Ирина. – Не смогли. Она была тяжеленная“.

Ирина провела 32 дня в больнице и еще 14 дней на восстановительном лечении. Ей сделали четыре операции – две на позвоночнике, который был сломан. Одну на колене, был разрыв мениска, и одну на бедре, где был сильный вывих. Врачи, отводя глаза, не давали ей никаких прогнозов. Даже касательно того, будет ли она вообще когда-нибудь самостоятельно ходить. Но в итоге ее поставили на ноги. Точнее, вначале на костыли. А дальше, шаг за шагом, она стала снова сама передвигаться.

В 2018 году „МК-Эстония“ впервые написала об этом случае. И тогда на вопрос о здоровье Ирина отвечала: „Слава богу, еще хожу“. Однако ходить ей приходилось в основном только по врачам.

Она очень благодарна тем докторам, которые ею занимались – Алевтине Пресс, Андресу Нийневяли и тому доктору, который принимал ее в скорой помощи, имени которого она, к сожалению, не знает.

„Мой врач сказал: как раньше, уже никогда не будет, – вздыхает Ирина. – Сколько я смогу еще ходить до того, как буду вынуждена делать следующую операцию на бедре и ставить протез, – это лишь вопрос времени. Сидеть могу минут десять, потом начинаются боли в спине. Ходить тоже могу недолго. Из-за травм у меня теперь и постоянные головные боли“.

Но самое страшное: после случившегося ее жизнь полностью изменилась. До 1 июня 2015 года Ирина была, как она сама говорит, молодая, здоровая и красивая. У нее была работа, которая ей очень нравилась.

После 1 июня 2015 года у нее все болит. С работы через полгода, которые она провела на больничном, уволили – в связи с долгой болезнью. Ирину признали на 100% нетрудоспособной.

Ирина подала в суд на город Таллинн и потребовала возместить ей моральный и материальный ущерб. Адвокат Ирины Илья Зуев еще в 2018 году сказал „МК-Эстонии“, что это ненормально, когда на сидящих в центральном парке столицы прохожих внезапно падают ветки деревьев, после чего люди становятся инвалидами.

Проблема с каштанами

Тогда, 5 лет назад, когда мы первыми рассказали об истории Ирины, в мэрии ситуацию никак не прокомментировали. Однако нам удалось поговорить с руководителем парка Кадриорг Айном Ярве. Он заверял, что в тот день был очень сильный ветер, ветка и сломалась.

„Она высохла на высоте 8–9 метров, – говорил он. – Наши арбористы в тот год как раз проверяли каштаны, но на такой высоте визуально определить состояние дерева невозможно. А в этом году выяснилось, что деревья подтачивает и бактерия, которая на протяжении 7–8 лет вообще может никак себя не проявлять. И выбирает она преимущественно молодые и здоровые деревья“.

Специалист долго рассуждал, что в северных условиях каштаны вообще чувствуют себя не очень хорошо, они просто высыхают, и было бы неплохо определить их срок жизни в 50–60 лет, после чего принимать меры.

„В Кадриорге каштанам уже по 80–90 лет! Но понятно, что ни один „зеленый“ не хочет об этом говорить, – отмечал он еще пять лет назад. – Однако важно помнить, что эти декоративные деревья – очень проблематичны, весьма непредсказуемы и могут быть опасными. Был случай, когда упали два каштана – молодые, здоровые, цветущие, рухнули безо всяких на то причин“.

Однако он уверял, что в Кадриорге начали принимать меры, дабы повысить сознательность людей. Ставят таблички, чтобы в сильный ветер под старыми деревьями не гуляли. Разговаривают с людьми.

„Мамы с колясками любят гулять возле дворца, порой совершенно не думая о том, что при сильном ветре может случиться трагедия, – подчеркивал специалист. – Никто не задумывается, что будет, если кусок дерева размером с кулак упадет с высоты 15 метров? Это же такая скорость и такая масса… И только когда разговариваешь с людьми, они начинают понимать. Дубам и каштанам в Кадриорге – по 80–100 лет, кленам под 90 лет, а некоторым лиственным там вообще более 100 лет!“

Он настоятельно советовал в сильный ветер – более 17 метров в секунду – не гулять под старыми деревьями в Кадриорге. Особенно в Дубовой роще. Следите за табличками, и если вы видите, что с деревьев летят куски коры, то держитесь оттуда подальше. Ведь арбористы Кадриорга, конечно, регулярно осматривают деревья, но и они не могут видеть, что творится на высоте 18–20 метров.

Из 9000 деревьев в Кадриорге пять лет назад около 4000, или порядка 40% от всех деревьев, были довольно старыми. Пять лет назад парк отметил свое 300-летие.

Прошли все инстанции

Пять лет Ирина судилась с городом. Прошла все инстанции. Госсуд принял дело в производство и… вернул обратно в суд первой инстанции.

„И недавно судья предложил нам мировое соглашение. Город согласился. Мы его подписали. Так что все решилось, и я наконец-то получу свою компенсацию! – радуется Ирина. – В принципе, я довольна. Правда, здоровье уже не вернешь…“

P.S.: Когда газета уже уходила в печать, в юридической службе мэрии Таллинна сообщили, что стороны обсудили заключение компромисса и в целом им удалось достичь единогласия, однако судебный процесс на данный момент, к сожалению, еще не завершен. Адвокат Ирины пояснил, что компромисс подписан, осталось дождаться, пока его утвердит суд, а судья пока на больничном.

Илья Зуев, адвокат Ирины

На мой взгляд, достижение результата в деле возможно в том случае, если человек действительно нацелен получить желаемое. Мы неоднократно освещали дело Ирины в различных СМИ на протяжении всего процесса и дошли до Государственного суда. В определенный момент настойчивость дала свои плоды.

В итоге город не пожелал нести столь высокие риски и решил пойти на компромисс, потому что если бы суд признал вину города, то к ответственности можно было бы привлечь всех вышестоящих чиновников города, которые так или иначе несут ответственность за состояние парка Кадриорг.

Если у кого-то из читателей сложится подобная непростая ситуация, то в любом случае рекомендую взвесить все риски и идти до конца. Результат обязательно будет.

Город потратит 1,5 млн евро на деревья

30 июня мэрия Таллинна сообщила, что планирует провести осенью эксперимент, высадив вместо обычных саженцев более крупные деревья. Триста таких деревьев могут обойтись примерно в 1,5 млн евро.

По словам вице-мэра Таллинна Владимира Света, на улицах, где мало деревьев, летом возникают очень жаркие зоны.

„В этом году мы хотели попробовать посадить вдоль тротуаров большие, теневые деревья“, – сказал он.

Обычно в Таллинне высаживают деревья с толщиной ствола около 6 см. Теперь город планирует заказать саженцы с диаметром ствола 20–25 см. Их высота выяснится после проведения тендеров, работы по посадке должны начаться осенью.

„Они появятся у автобусной остановки „Лоо“, на Ляэнемере теэ, Мустакиви теэ, Мустамяэ теэ, Меривялья теэ, в районе автобусной остановки „Мадала“. И вокруг детских площадок“, – сказал Свет.

По его словам, одно большое дерево с транспортировкой, посадкой и двухлетним уходом обойдется примерно в 5000 евро. Всего их будет закуплено 300.

Еще полмиллиона предусмотрено на закупку небольших деревьев.

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