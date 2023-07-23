23.07.2023, 11:28
ФОТО | Для молодого эстонского таланта „Ралли Эстония“ закончилось аварией
В воскресенье гонка для 16-летнего эстонского раллийного таланта Яспара Вахера закончилось въездом в дорожный барьер.
Вахер на машине Ford Fiesta в классе Rally4 заканчивал субботнюю гонку с двумя спущенными шинами. Воскресная гонка для него тоже выдалась неудачно, ведь во время прохождения первого спецучастка в Камбья 16-летний пилот въехал в дорожное ограждение, и на этом его этап закончился раз и навсегда.
До аварии Вахер гнался за вторым местом в классе Rally4.
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