ФОТО | Для молодого эстонского таланта „Ралли Эстония“ закончилось аварией

Вахер на машине Ford Fiesta в классе Rally4 заканчивал субботнюю гонку с двумя спущенными шинами. Воскресная гонка для него тоже выдалась неудачно, ведь во время прохождения первого спецучастка в Камбья 16-летний пилот въехал в дорожное ограждение, и на этом его этап закончился раз и навсегда.