ВИДЕО И ФОТО | Ночью в Ласнамяэ столкнулись два автомобиля. Женщина-водитель была пьяна, в отделении полиции ей стало плохо

По предварительным данным, автомобиль Toyota двигался по Нарвскому шоссе с улицы Мустакиви в сторону улицы Вормси, и на Нарвском шоссе возле остановки общественного транспорта Юсси произошло лобовое столкновение с автомобилем Mercedes-Benz, который двигался по Нарвскому шоссе с улицы Вормси в сторону улицы Мустакиви.

Медики осмотрели обоих водителей на месте и никого не госпитализировали.

Водитель „Мерседеса“, 44-летняя женщина, была обнаружена на месте в состоянии алкогольного опьянения и доставлена ​​в отделение полиции. В камере ей стало плохо, и оттуда скорая увезла ее в больницу на обследование.

Конкретные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут выяснены в ходе процессуальных действий.