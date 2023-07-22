Незнание закона не освобождает от ответственности. Какие изменения в законах произошли в июле?

Нововведения эти – важные, касаются нашего здоровья и нашего кошелька. Разберемся, что же теперь по-новому?

Изменения в оплате больничных листов

С 1 июля меняется порядок оплаты больничных. Первые три дня первичного больничного листа – ответственность работника, с четвертого по восьмой день больничного оплачивает работодатель, а с девятого дня – Касса здоровья.

Эта система действовала и до 2020 года. Таким образом, первые три дня больничного не оплачивают (если, конечно, это не делает ваш работодатель добровольно – во многих крупных фирмах так и происходит), затем пять дней платит работодатель, а уже после подключается государство в лице Кассы здоровья.

Схема будет действовать относительно всех больничных листов, открытых с 1 июля 2023 года. Если больничный открыт до этой даты, но еще длится, расчет производят по прежней схеме.

Реформа попечения

С 1 июля место в доме социального попечения станет доступнее. Если доход человека – пенсия по старости, и она – ниже среднего, местное самоуправление будет частично возмещать расходы на проживание и питание.

Государство через самоуправления будет частично покрывать стоимость места в учреждениях, оказывающих услугу общего ухода, что значительно облегчит финансовое положение получателей услуги и их близких.

На протяжении многих лет бремя финансирования услуг домов попечения ложилось в основном на получателей услуг и лиц, на иждивении которых они по закону находятся. В течение десяти лет (2011–2021) финансовый вклад населения увеличился в 3,4 раза, а вклад местных самоуправлений – в 1,6 раза.