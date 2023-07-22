Незнание закона не освобождает от ответственности. Какие изменения в законах произошли в июле?(4)
Незнание закона не освобождает от ответственности, но лишает при этом ряда возможностей. Чтобы наши читатели были в курсе последних новостей, „МК-Эстония“ выяснила, что изменилось в законах в социальной сфере с 1 июля.
Нововведения эти – важные, касаются нашего здоровья и нашего кошелька. Разберемся, что же теперь по-новому?
Изменения в оплате больничных листов
С 1 июля меняется порядок оплаты больничных. Первые три дня первичного больничного листа – ответственность работника, с четвертого по восьмой день больничного оплачивает работодатель, а с девятого дня – Касса здоровья.
Эта система действовала и до 2020 года. Таким образом, первые три дня больничного не оплачивают (если, конечно, это не делает ваш работодатель добровольно – во многих крупных фирмах так и происходит), затем пять дней платит работодатель, а уже после подключается государство в лице Кассы здоровья.
Схема будет действовать относительно всех больничных листов, открытых с 1 июля 2023 года. Если больничный открыт до этой даты, но еще длится, расчет производят по прежней схеме.
Реформа попечения
С 1 июля место в доме социального попечения станет доступнее. Если доход человека – пенсия по старости, и она – ниже среднего, местное самоуправление будет частично возмещать расходы на проживание и питание.
Государство через самоуправления будет частично покрывать стоимость места в учреждениях, оказывающих услугу общего ухода, что значительно облегчит финансовое положение получателей услуги и их близких.
На протяжении многих лет бремя финансирования услуг домов попечения ложилось в основном на получателей услуг и лиц, на иждивении которых они по закону находятся. В течение десяти лет (2011–2021) финансовый вклад населения увеличился в 3,4 раза, а вклад местных самоуправлений – в 1,6 раза.
Высокая цена услуги – одна из причин, по которой люди пытаются справляться с уходом самостоятельно, привлекая членов семьи. В 2021 году затраты на услугу составляли 852 евро в месяц, а средняя пенсия по старости, согласно данным Департамента статистики, в том же году составляла 551 евро. Поскольку 90% людей, живущих в домах попечения, находятся в возрасте 65 лет и старше, можно сделать вывод, что основной источник дохода (пенсия по старости) большей части получателей услуги не покрывает стоимость места. Вследствие этого зачастую в финансировании участвуют и члены семьи получателя услуги, что негативно сказывается на их прожиточном уровне. А членам семьи нужно работать и содержать еще и свою семью, и своих детей.
С 1 июля 2023 года государство будет помогать в оплате ухода. И плата за место будет делиться между человеком, нуждающимся в услуге, и местным самоуправлением.
Эту реформу можно считать одной из крупнейших, наиболее ожидаемых и необходимых реформ в социальной сфере за последние десятилетия. В рамках реформы государство предоставит самоуправлениям дополнительные денежные средства, позволяющие им организовать услуги долгосрочного ухода.
А самоуправления смогут использовать выделяемые государством средства для организации как услуг по уходу в специализированных заведениях, так и на дому.
Отныне государство будет покрывать часть расходов по уходу, то есть расходы на содержание персонала по уходу в домах попечения. На долю собственного участия в расходах человека приходится все остальное: проживание и питание, а также другие расходы, связанные с личными потребностями.
Таким образом, если доход человека ниже средней пенсии по старости (менее 636 евро в 2023 году), само-управление возместит недостающую сумму в пределах разницы между доходом человека и средней пенсией по старости.
Человек может по-прежнему самостоятельно выбрать себе дом попечения. Однако самоуправления могут установить предельную ставку расходов по уходу (лимит). Предельная ставка должна обеспечить человеку возможность выбирать, по крайней мере, между несколькими попечительскими домами. Лимит не помешает найти место, однако его может не хватить для покрытия расходов в каком-то конкретном заведении. Тогда доплата ляжет на пользователя услуги. Информация о предельных ставках самоуправлений и стоимости места в домах попечения есть на их сайтах.
Новая система компенсаций по безработице
С 1 июля в Эстонии начала действовать гибкая система пособий по безработице, учитывающая состояние экономики. Так, если количество безработных на рынке труда по объективным причинам увеличится, пособие по безработице будут выплачивать в течение более длительного периода времени.
Срок выплаты продлевается автоматически, никаких дополнительных действий предпринимать не придется.
До сих пор период выплаты пособия по страхованию от безработицы зависел только от величины страхового стажа по безработицы. Сейчас же действует принцип: чем выше уровень безработицы, тем дольше выплаты.
Отныне период выплаты пособия по страхованию от безработицы будет зависеть и от страхового стажа человека, и от зарегистрированного количества безработных. Если уровень безработицы будет высоким, то период выплаты компенсации по страхованию от безработицы продлят. А если безработица низкая, то и период выплаты пособия будет короче.
По-прежнему важен стаж. Раньше было так: если стаж трудовой деятельности человека составлял менее пяти лет, то период выплаты компенсации – до 180 дней (здесь и далее – календарных). Если 5–10 лет, то – 270 дней, а если более 10 лет – 360 дней.
Сейчас, в зависимости от ситуации на рынке труда, период может быть продлен, когда срок выплаты компенсации будет подходить к концу.
Страховой стаж менее пяти лет
Если страховой стаж человека – менее пяти лет, то период выплаты компенсации по страхованию от безработицы – 180 дней.
Когда истекут эти полгода, период выплаты будут автоматически продлевать еще на 60 дней, если безработица окажется на высоком уровне и человек по-прежнему будет без работы.
Согласно Закону о страховании от безработицы, безработица считается высокой, если по состоянию на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу перед днем окончания периода получения пособия, зарегистрированное количество безработных было равно или превышало произведение среднего числа зарегистрированных безработных за 36 месяцев, предшествующих конкретному месяцу, на коэффициент 1,2.
Поэтому в дальнейшем для людей со стажем менее 5 лет период выплаты пособия, как правило, будет составлять 180 дней, но в случае высокой безработицы он автоматически будет продлен до 240 дней.
Страховой стаж 5–10 лет
В этом случае период выплаты пособия сократится с нынешних 270 дней до 210.
При этом период выплаты будут автоматически продлевать еще на 60 дней (итого 270), если безработица окажется на среднем уровне и человек по-прежнему будет без работы.
Безработица считается средней, если по состоянию на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу перед днем окончания периода получения пособия, зарегистрированное количество безработных было равно или превышало произведение среднего количества зарегистрированных безработных за 120 дней, предшествующих данному месяцу, на коэффициент 0,8. А также было равно или превышало среднее число зарегистрированных безработных за 36 месяцев, предшествующих данному месяцу.
Если же в период выплаты компенсации безработица – на высоком уровне, то в дальнейшем период получения пособия автоматически продлевают на 120 дней, то есть человек сможет получать пособие по страхованию от безработицы максимально 330 дней.
Таким образом, если страховой стаж человека составляет от пяти до десяти лет, то период получения возмещения в дальнейшем будет равен 210, 270 или 330 дням, в зависимости от уровня безработицы.
Страховой стаж 10 лет и больше
В этом случае изначальный период получения возмещения по страхованию от безработицы будет составлять 300 дней (до реформы было 360).
При этом изменение закона предусматривает, что период получения компенсации автоматически продлевают на 60 дней (итого 360 дней), если человек по-прежнему без работы, а количество безработных находится на обычном уровне.
Если в период выплаты возмещения безработица находится на высоком уровне, то период получения возмещения автоматически продлевается на 120 дней, то есть максимально до 420.
Таким образом, если страховой стаж человека – 10 лет и более, то период получения компенсации будет равен 300, 360 или 420 дням, в зависимости от количества безработных.