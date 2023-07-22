ФОТО| „Здесь же школа и дом престарелых“. Жители Пирита протестовали против изменения автобусной линии

На остановке собралось около полусотни человек, чтобы выразить свое недовольство. На этой неделе выяснилось, что останавливавшийся на этой остановке десятки лет автобус №5 с 1 августа больше не будет проезжать этот участок дороги.

Местные жители не понимают, почему о решении города изменить маршрут автобусной линии сообщили так поздно - всего лишь за 10 дней до вступления изменений в силу. „Здесь же школа и дом престарелых,“ - говорили люди пришедшему на протест старейшине Пирита Кайдо Саарнийт.

Саарнийт пообещал, что будет стоять за права местных жителей. По его словам, судьба автобусной линии решится в начале следующей недели.