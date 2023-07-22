Миграционная статистика: в 2022 году Эстония предоставила временную защиту 41 639 гражданам Украины

Бюллетень, опубликованный онлайн и в бумажной формате, освещает широкий спектр миграционных тем: эмиграцию и репатриацию эстонцев, а также иммиграцию и эмиграцию граждан третьих стран – и предназначен для широкого круга читателей, как занимающихся вопросами миграции профессионально, так и всех тех, кто хочет получить четкое представление о миграционных вопросах.

„Миграционная статистика помогает лучше понять миграционную политику Эстонии и то, как на миграцию влияют происходящие в мире и обществе события“, — рассказала Эда Силберг, вице-канцлер по вопросам культурного разнообразия Министерства культуры.

„В целом на миграционную статистику 2022 года, несомненно, больше всего повлияло прибытие в Эстонию украинских военных беженцев и введенные в отношении граждан Российской Федерации и Беларуси санкции и ограничения. В связи с военной агрессией России в Украине в 2022 году Европейский Союз впервые ввел временную защиту для военных беженцев, и Эстония в том же году предоставила её 41 639 гражданам Украины. Кроме того, за год количество получателей международной защиты увеличилось на 4480%: вместо обычных порядка 50 человек международную защиту получили 2107 человек. Большинство получателей международной защиты в 2022 году также были гражданами Украины, которые не могли претендовать на временную защиту, так как покинули Украину до начала военных действий“, — добавила Силберг.

Бюллетень „Миграционная статистика“ доступен на трех языках (эстонском, английском и русском) и на интернет-странице Министерства культуры https://kul.ee/uuringud#kohanemise-valdkonna , эстонском сайте Европейской миграционной сети www.emn.ee/publication/randestatistika-outlook-2018-2022/ и в ISSUU https://issuu.com/settleinestonia .

Бюллетень „Миграционная статистика“ был составлен Министерством культуры в сотрудничестве с представительством Европейской миграционной сети в Эстонии.

Опубликованные в бюллетене данные взяты в базах данных Департамента полиции и погранохраны, Департамента статистики и Регистра народонаселения. Бюллетень „Миграционная статистика“ финансируется из средств Европейского социального фонда.